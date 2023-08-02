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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لتعليم البنات السواقة.. بيكانتو هاتشباك كسر زيرو بسعر خيالي | صور

كيا بيكانتو الهاتشباك
كيا بيكانتو الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من الطرازات الحديثة موديل 2023، ويبحث المواطنين المصريين ومنهم فئة البنات عن سيارات بتصميمات مميزة ، ومحركات قوية تنتج قوة حصانيه عالية ، وتتوافر هذه المميزات في سيارة كيا بيكانتو التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

كيا بيكانتو موديل 2014 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2014 ، وتنتمي بيكانتو الي فئة السيارات الهاتشباك الرياضية صغيرة الحجم :

مقصورة كيا بيكانتو موديل 2014 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري

- مواصفات بيكانتو الهاتشباك

تحتوي سيارة كيا بيكانتو موديل 2014 الهاتشباك علي العديد من المميزات الحديثة منها، إضاءة أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وإضاءة خلفية، ومرايات جانبية كهربائية باللون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، وشبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة كيا الكوريه، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت شعار شركة كيا أيضا علي الحقيبة الخلفية للسيارة، و4 جنوط للكاوتش .

- سعة محرك كيا بيكانتو

كيا بيكانتو موديل 2014 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري

تستمد سيارة بيكانتو الشبابية قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت بيكانتو الكورية من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية، وبها رخصة سارية .

- سعر بيكانتو الهاتشباك الكورية

كيا بيكانتو موديل 2014 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة كيا بيكانتو موديل 2014 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بسعر 480 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة وحسب شكلها الخارجي .

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