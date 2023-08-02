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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا سبورتاج 2023 في السعودية.. صور

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2023

تعتبر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 أحد أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية في السوق السعودي للسيارات، وتتوفر بسبعة فئات.

كيا سبورتاج موديل 2023

مواصفات كيا سبورتاج موديل 2023

تتوفر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 11.1 ثوان، وتصل لسرعة قصوى تصل 181 كيلومتر في الساعة.

 

وتتوفر تتوفر كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك آخر رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 159 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

كيا سبورتاج موديل 2023

الأبعاد الخارجية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2023

الطول الكلي 4.660 متر.

العرض الكلي 1.865 متر.

الارتفاع الكلي 1.665 متر.

قاعدة عجلات 2.755 متر

كيا سبورتاج موديل 2023

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 في:

  • كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 96,023 ريال
  • كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 102,463 ريال
  • كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 106,488 ريال
  • كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 116,263 ريال
  • كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 135,123 ريال
  • كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 151,223 ريال
  • كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 159,273 ريال
الكروس اوفر السعودية كيا سبورتاج الرياضية كيا سبورتاج موديل 2023

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