قائمة بأسعار سيارات هوندا المقدمة بالسوق المصري .. صور

تعتبر شركة هوندا واحدة من اقوى واعرق شركات تصنيع السيارات اليابانية، حيث تقدم العديد من الطرازات المتنوعة، سواء كانت من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية أو التصميم الخارجي، ومنها النسخة سيتي والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات، بالاضافة إلى السيارة اكورد والنسخة الرياضية CRV.

يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بأسعار سيارات هوندا المقدمة بالسوق المصري.

أسعار سيارات هوندا المقدمة بالسوق المصري

1 – هوندا سيتي

تعتمد السيارة هوندا سيتي على محرك 1500 سي سي، بقوة 121 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي CVT، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

تتراوح اسعار السيارة بين 950 الف جنيه للفئة الاولى، و 990 الف جنيه للفئة الثانية.

أسعار سيارات هوندا المقدمة بالسوق المصري

2 – هوندا اكورد

تتسارع السيارة هوندا اكورد من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.5 ثانية، حيث تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يتمكنمن ضخ 187 حصانا، وعزم دوران 260 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات اوتوماتيكي CVT، وسرعة قصوى تصل لـ 205 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للبنزين بنسبة 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

تقدم السيارة هوندا اكورد 2022 بسعر رسمي يبلغ مليون و800 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة بالسوق المصري.

أسعار سيارات هوندا المقدمة بالسوق المصري

3- هوندا CRV

تستخدم السيارة هوندا CRV ناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات، متصل بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 188 حصان و240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى سرعة قصوى تبلغ 201 كم/ساعة، وامكانية التسارع من النقطة 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 10.1 ثانية، إلى جانب تقنية الدفع الرباعي التي تتمتع بها السيارة، ومعدل استهلاك للوقود يقدر بـ 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

طرحت السيارة هوندا CRV داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ مليون و900 الف جنيه.