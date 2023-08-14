أحدث بوجاتي تشيرون سوبر سبورت| صور

أعلنت شركة بوجاتي عن إصداراها الجديد الذى سيتم إنتاجه باسم جولدن إيرا وهي مبنية علي سيارة تشيرون سوبر سبورت وسيتم أصدراها باللون الذهبي ، ويوجد بها رسومات يدوية علي الطلاء ، وبها 45 رسمة لسيارات بوجاتي السابقة ، ويوجد منها داخل المقصورة .

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت

سيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت التي صممت هي الآن اصعب مشروع صمم حسب الطلب ، حيث استغرق معالجة الجزيء الخارجي أكثر من 400 ساعة .

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت



ومن جانبه أوضح أخيم أنشايدت، مدير تصميم بوجاتي السابق وكان مسؤولًا عن المشروع قائلا ،ك" أن هذا النوع من التكليفات الخاصة الواسعة نادر جدًا، ولا يتجاوز عدد إصدارها واحده أو اثنين في السنة.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت

شركة بوجاتي اضطرت إلى تطوير تقنية جديدة للسرم على هيكل السيارة باستخدام أقلام الرصاص وهذا استغرق وقت كبير ومن ضمن الرسومات المتواجدة داخل مقصورة بوجاتي ذات الإصدار المحدود نجد 26 رسمة تحمل نماذج أيقونية بما في ذلك سيارة تايب 41 رويال و تايب 57 إس سي أتلانتيك، ويوجد بجانب السائق 19 رسمه من تاريخ الشركة منها صور أيضا لسيارة إي بي 110، وفيرون، وشيرون، وديفو، وسانتوديشي، و لا فواتور نوار.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت

وتقدم مقصورة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت بلونين من الجلد تم مزجها بشكل جميل مع الأجزاء المصنوعة من الكربون فايبر، وتحمل أيضًا شعار جولدن إيرا على المقاعد، وكتابة واحدة من نوعها على وحدة الكونسول.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت

وجدير بالذكر أن سيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت جولدن إيرا سيتم تسليمها باللون الذهبي لمالكها في أسبوع مونتيري للسيارات حيث ستكون معروضة بين سيارات فاخرة أخرى.