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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة بوجاتي تكشف عن موعد قدوم خليفة تشيرون الأشهر في العالم

لأول مرة بوجاتي تكشف
لأول مرة بوجاتي تكشف عن موعد قدوم خليفة تشيرون

سينتهي قريبًا عصر أشهر سيارة خارقة في العالم "بوجاتي تشيرون" ومحركها رباعي الشاحن التوربيني W16، لكنها ليست نهاية بوجاتي، حيث أن السيارة الخارقة الجديدة الرائدة قيد التطوير بالفعل. 

لأول مرة بوجاتي تكشف عن موعد قدوم خليفة تشيرون الأشهر في العالم

لقد سمعنا أنه سيظهر لأول مرة في عام 2024 ، لكن هذا تم تأكيده كتابيًا من بوجاتي، وسيمثل طراز الجيل التالي أيضًا نهاية حقبة التصميم مع تقاعد أخيم أنشيدت، مدير التصميم في بوجاتي منذ عام 2004.

 

أعلنت بوجاتي عن اعتزال أنشيدت في بيان صحفي اليوم ، تكريما للرجل الذي أشرف على إصدار خاص من فيرون مثل Super Sport و Grand Sport Vitesse و Hermès وغيرها. 

لأول مرة بوجاتي تكشف عن موعد قدوم خليفة تشيرون الأشهر في العالم

كان أيضًا العقل المدبر لمفاهيم بوجاتي التي لم تدخل الإنتاج ، ولا سيما سيارة Galibier ذات الأبواب الأربعة والأربعة مقاعد، وبالطبع ، هناك أيضًا Chiron وعدد كبير من الموديلات التي تم تصميمها باستخدام عظامها كأساس Centodieci و Bolide و Divo و Mistral و La Voiture Noireالفريد من نوعه. إنه إرث كبير.

لأول مرة بوجاتي تكشف عن موعد قدوم خليفة تشيرون الأشهر في العالم

أثناء تقاعد أنشيدت، سيستمر إرثه مع خليفة تشيرون، وفقًا لـ بوجاتي، فقد تم تطويره خلال العامين الماضيين وسيتم الكشف عنه في عام 2024، ويؤكد الإعلان أيضًا ما سمعناه سابقًا بشأن الكهرباء ، على الرغم من أنه لن يكون نموذج كهربائي بالكامل، سوف تتضمن بوجاتي التالية مجموعة توليد طاقة هجينة ؛ يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك يتضمن تكرارًا جديدًا لمحرك W16الأيقوني، هناك بالتأكيد الكثير من القوة الحصانية المحتملة مع بوجاتي القادمة ، بالنظر إلى اندماج الشركة مع ريماك مرة أخرى في عام 2021. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة ، فسوف تدخل الإنتاج في عام 2026.

لأول مرة بوجاتي تكشف عن موعد قدوم خليفة تشيرون الأشهر في العالم

صعد فرانك هيل من منصب نائب أنشيدت لقيادة فريق بوجاتي للتصميم، وانضم إلى الشركة في عام 2008 ، وعمل في Veyron Super Sport و Chiron و Divo ولكنه قضى أيضًا بعض الوقت في عرض Vision Gran Turismo الخاص بالشركة.

لأول مرة بوجاتي تكشف عن موعد قدوم خليفة تشيرون الأشهر في العالم

 

على الرغم من تنحي Anscheidt ، إلا أنه سيبقى على اتصال بالشركة كمستشار لماتي ريماك، الرئيس التنفيذي لشركة بوجاتي ريماك.

بوجاتي تشيرون أنشيدت W16 Super Sport Chiron Veyron

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