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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

بوجاتي تكرم مدير التصميم السابق بفيديو لإنجازاته.. صور

بوجاتي تكرم مدير
بوجاتي تكرم مدير التصميم السابق بفيديو تكريمًا لعمله

عمل أخيم أنشيدت لمدة 19 عامًا، في تصميم بوجاتي، بعد انضمامه إلى منصبه كمدير للتصميم في عام 2004، بدأت فترة عمله مع إطلاق فيرون، وستنتهي قبل وقت قصير من تقاعد تشيرون أيضًا، وخلال ذلك الوقت، عمل على مجموعة مزهلة من السيارات الفائقة والنادرة.

بوجاتي تكرم مدير التصميم السابق بفيديو تكريمًا لعمله

كإشارة إلى مساهماته، أنشأت بوجاتي مقطع فيديو قصيرًا ولكنه رائع جدًا يعرض أعماله اليدوية، تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي ، نشاهد تحويل فيرون وتشيرون من خلال العديد من الإصدارات الخاصة والنماذج الفردية.

بوجاتي تكرم مدير التصميم السابق بفيديو تكريمًا لعمله

بدءًا من فيرون جراند سبورت، يمر الفيديو عبر سوبر سبورت و Grand Sport Vitesse ولكن لا ينتقل مباشرة إلى تشيرون، لئلا ننسى مفهوم Bugatti Galibier بأربعة أبواب وأربعة مقاعد من عام 2009 والذي بدا واعدًا ولكنه لم يدخل حيز الإنتاج أبدًا. على ما يبدو ، لم تكن شركة فولكس فاجن الأم لشركة بوجاتي مغرمة بالتصميم، لذلك تعامل أنشيدت مع تشيرون.

بوجاتي تكرم مدير التصميم السابق بفيديو تكريمًا لعمله

ومع ذلك ، ما زلنا لا نحقق قفزة مباشرة إلى Chiron. الأول هو مفهوم Bugatti Vision Gran Turismo ، الذي تم إنشاؤه للعبة سباق Gran Turismo Sport على Playstation 4ولكنه لم يكن مجرد آلة رقمية/ تم بناء نموذج واقعي باستخدام نموذج أولي لـ Chiron ، ظهر لأول مرة في عام 2015 كمعاينة أساسية لاستبدال Veyron.

بوجاتي تكرم مدير التصميم السابق بفيديو تكريمًا لعمله

يظهر لنا الفيديو بعد ذلك مفهوم Bugatti Atlantic ، وهي سيارة غريبة تم تصورها على أنها رفيقة بمحرك أمامي لمحرك Chiron المتوسط، وعلى هذا النحو ، ظهرت غطاء محرك طويل جدًا مع قوة V8 تحتها ، لكنها وقعت ضحية لفضيحة انبعاثات الديزل VW ولم يتم الكشف عنها رسميًا، ظهرت في عام 2020 ، ولما يستحق ، يسعدنا أن نرى Bugatti تعيد النظر فيه هنا في هذا التصميم تكريما لـ أنشيدت.

بوجاتي تكرم مدير التصميم السابق بفيديو تكريمًا لعمله

ظهرت تشيرون لأول مرة في عام 2016 ، وكانت معيارًا للسيارات الفخمة بمحرك W16 بقوة 1600 حصان، وبصرف النظر عن العديد من متغيرات تشيرون ، قدم لنا أنشيدت أيضًا العديد من النماذج التي تم بناؤها مثل Divo و Bolide و Centodieci و La Voiture Noire لمرة واحدة ، من بين آخرين.

 

لكن إرثه لم ينتهِ بعد، بدأ تطوير خليفة تشيرون الذي لم يكشف عن اسمه بعد، وأكدت شركة بوجاتي مؤخرًا أن سيارتها الخارقة من الجيل التالي ستظهر لأول مرة في عام 2024 مع بدء الإنتاج في عام 2026.

https://www.instagram.com/reel/Cu9mWlxM71p/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

bugatti بوجاتي Chiron Veyron Gran Turismo Sport

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