شاهد| سكودا سكالا 2024 المدمجة الجديدة

كشفت شركة سكودا عن سياراتها الجديدة سكودا سكالا موديل 2024 ، وتنتمي سكالا إلى فئة السيارات المدمجة، حيث تقدم سكوا الجديدة بتصميم مميز وأنيق وجذاب، وذلك بفضل ما تحتوي عليه من مقدمة جديدة ، وشبكة مبرد معدلة، بالإضافة الي تصميم جديد للمصابيح الأمامية الـ LED .

سكودا سكالا موديل 2024 داخل سوق السيارات

- محرك سكودا الجديدة

مقصورة سيارة سكودا سكالا موديل 2024 داخل سوق السيارات

تنتج سيارة سكودا سكالا موديل 2024 قوة تصل الي 70 كيلووات أي ما يعادل 95 حصان، تو 85 كيلووات أي ما يعادل 115 حصان، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- مواصفات سكودا سكالا المدمجة

سيارة سكودا سكالا موديل 2024 داخل سوق السيارات

تحتوي سيارة سكودا سكالا موديل 2024 المدمجة علي العديد من المواصفات والتكنولوجيات المتطورة منها، تكييف، وقمرة رقمية، وشاشة مقاس 8.25 بوصة، وشاشة أخري تعمل باللمس لـ نظام الملاحة مقاس 9.2 بوصة، وبها عجلات مقاس 16 أو 18 بوصة .

سكودا سكالا موديل 2024 داخل سوق السيارات

بالإضافةإلي الأنظمة المساعدة التي تمتلكها سكالا موديل 2024 منها مساعد أمامي للتعرف على الإشارات المرورية، ومساعد لركن السيارة، ونظام الزاوية الميتة، ونظام التوائم للحفاظ على السرعة، ومساعد الحفاظ على حارة المرورية .

- أبعاد سكودا سكالا

سيارة سكودا سكالا موديل 2024 داخل سوق السيارات

تأتي سيارة سكودا سكالا موديل 2024 داخل سوق السيارات بطول 4.36 متر، وعرض 1.79 متر، وارتفاع 1.51 متر ، ويصل سعة صندوق السيارة الخلفي الي 1410 لتر.