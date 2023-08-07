مواصفات سكودا كاميك 2024 بالسوق المصري | صور

يتواجد بالسوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات موديل 2024 ، وتتوافر تلك الإصدارات رغم الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، وذلك لتقديمها أمام المواطنين واختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم ، بالإضافة الي أن هذه الإصدارات الجديدة تحتوي علي تكنولوجيات متطورة تساعد سائق السيارة وركابها علي الشعور بالراحة عند السفر .

سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات سكودا كاميك 2024 بالسوق المصري :

سيارة سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024

- محرك سكودا كاميك الـ SUV

ينتج محرك سكودا كاميك موديل 2024 قوة تصل الي 95 حصان أو 110 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات لنقل القوة الي العجلات ، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.9 ثانية .

- أبعاد كاميك الـ SUV الجديدة

سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024

تأتي سيارة سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4241 مم، وعرض 1793 مم، وارتفاع 1562 مم .

- موصفات سكودا كاميك مـ 2024

مقصورة سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024

زودت سيارة سكودا كاميك زموديل 2024 التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها ، مصابيح LED ، وكشافات Matrix-LED اختيارية، وعجلات مقاس 18 بوصة، وشاشة عدادات رقمية مقاس 8 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8.25 بوصة، ومساعد التصادم الأمامي، ونظام التعرف على المارة، ونظام الحفاظ على حارة السير، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام مساعد لركن السيارة .