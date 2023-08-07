مواصفات سكودا كاميك 2024 بالسوق المصري | صور

يتواجد بالسوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات موديل 2024 ، وتتوافر تلك الإصدارات رغم الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، وذلك لتقديمها أمام المواطنين واختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم ، بالإضافة الي أن هذه الإصدارات الجديدة تحتوي علي تكنولوجيات متطورة تساعد سائق السيارة وركابها علي الشعور بالراحة عند السفر .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات سكودا كاميك 2024 بالسوق المصري :
- محرك سكودا كاميك الـ SUV
ينتج محرك سكودا كاميك موديل 2024 قوة تصل الي 95 حصان أو 110 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات لنقل القوة الي العجلات ، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.9 ثانية .
- أبعاد كاميك الـ SUV الجديدة
تأتي سيارة سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4241 مم، وعرض 1793 مم، وارتفاع 1562 مم .
- موصفات سكودا كاميك مـ 2024
زودت سيارة سكودا كاميك زموديل 2024 التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها ، مصابيح LED ، وكشافات Matrix-LED اختيارية، وعجلات مقاس 18 بوصة، وشاشة عدادات رقمية مقاس 8 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8.25 بوصة، ومساعد التصادم الأمامي، ونظام التعرف على المارة، ونظام الحفاظ على حارة السير، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام مساعد لركن السيارة .