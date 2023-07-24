عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سكودا اوكتافيا 2023 في مصر .. صور

سكودا اوكتافيا A8
سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

تنتمي السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023، إلى فئة السيدان الشهيرة، والتي تنطلق داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، تتضمن حزمة من التقنيات المتنوعة، مع قيمة سعرية تبدأ من مليون و350 الف جنيه، وذلك عن الفئة الاولى المطروحة محليًا.

اركب سكودا كودياك الرياضية موديل 2023 بهذا السعر.. صور

سعر سكودا سوبيرب موديل 2023 في مصر .. صور

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية وابرز مواصفات السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بالسوق المصري 

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

تظهر السيارة سكودا اوكتافيا 2023 بمقدمة أمامية حادة، حيث تضم اضاءة LED، وشبكة أمامية متعددة المقاطع الهوائية باللون الاسود، مع مرايات جانبية كهربائية ذات شارات ضوئية، وجنوط رياضية، بالاضافة إلى حساسات حركة، وكاميرا للتحكم.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

وتحتوي السيارة سكودا اوكتافيا 2023 على نظام مانع للانغلاق، مع مكابح عالية الاداء، وشاشة داخلية ملونة تدعم التطبيقات الحديثة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مع قفل مركزي، ومكيف هواء، ونظام ترفيهي وصوتي، ووسائد هوائية للحماية، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة واللمسات العصرية.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

وتعتمد السيارة سكودا اوكتافيا 2023 على محرك 1400 سي سي تيربو، يضخ 150 حصانا و 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية، والقدرة على التسارع في 9 ثواني للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، بالاضافة إلى وجود محرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، وقوة اجمالية قدرها 245 حصانا، و 370 نيوتن/متر، مع مدة زمنية تقدر بـ 6.7 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم، وتستخدم جميع الفئات علبة تروس أوتوماتيكية الاداء بالاضافة إلى تقنية الجر الامامي للعجلات.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

الاسعار الرسمية لسيارات سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,350,000 جنيه.

الفئة الثانية سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,475,000 جنيه.

الفئة الثالثة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,550,000 جنيه.

الفئة الرابعة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,850,000 جنيه.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023
سكودا اوكتافيا سكودا اوكتافيا تقنية الفيديو سكودا اوكتافيا A8 الأسعار الرسمية السيارة سكودا أوكتافيا A8 اوكتافيا A8 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآة كبري | حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

صورة أثارت الجدل .. كريم عبد الخالق يكشف حقيقة تواجد إمام عاشور في ملهى ليلي

رحل دون تجديد عقده | ميدو يكشف عن صدمة لحارس الزمالك الموهوب

تعرف علي قرار بيراميدز بشان شكوي حسين الشحات

بعد التعدي عليه وتهديده.. الشيبي يقدم بلاغا ضد حسين الشحات في النيابة|فيديو

رساله ساخرة من خالد الغندور إلى اتحاد الكرة بشأن الشحات

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات ستروين C4X موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري |صور

اعرف الأسعار الجديدة لـ BMW الفئة الثانية موديل 2024 |صور

شيفروليه تكشف عن ترافيرس 2024 العملاقة.. صور

أرخص أسعار ميني كوبر بعد طرح موديلات 2024 في مصر.. صور

برغم الزيادات .. ثبات أسعار BMW X6 موديل 2023 في مصر

سعر BMW IX الكهربائية موديل 2024 في مصر .. صور

أسعار سيارات فيات في مصر موديلات 2023.. تيبو وصلت كام؟

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر «الشكل الجديد» .. صور

ترشيحاتنا

ما هو الفجر الصادق؟.. اعرفه بـ 3 علامات ولا تصلي إلا برؤيتها

المدينة الأكثر خطورة في أوروبا.. تعرف عليها

منافس الفلاجشيب.. هاتف الشباب الأفضل من سامسونج للشراء في 2023

فضل ليلة عاشوراء .. أدركها بـ 7 أمور ودعاء مجرب

سعر سكودا اوكتافيا 2023 في مصر .. صور

كامل الوزير عن أزمة الزمالك: مفيش حال هيستمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزامنا مع احتفالات يوليو.. ثقافة البحيرة تصل بقوافلها لأبناء قرية البوصيلي

المركز الثقافي بطنطا يستضيف حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي|صور

بسبب الهاند فري.. شاهد لحظات نجاة فتاة من الموت بأعجوبة في تركيا

طريقة عمل الآيس كريم فى المنزل

فيديو

#رأس_الساعة الأعلى تداولاً.. ماذا قالت الحكومة عن مواعيد قطع الكهرباء؟| فيديوجراف

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ