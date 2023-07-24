سعر سكودا اوكتافيا 2023 في مصر .. صور

تنتمي السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023، إلى فئة السيدان الشهيرة، والتي تنطلق داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، تتضمن حزمة من التقنيات المتنوعة، مع قيمة سعرية تبدأ من مليون و350 الف جنيه، وذلك عن الفئة الاولى المطروحة محليًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية وابرز مواصفات السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بالسوق المصري

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

تظهر السيارة سكودا اوكتافيا 2023 بمقدمة أمامية حادة، حيث تضم اضاءة LED، وشبكة أمامية متعددة المقاطع الهوائية باللون الاسود، مع مرايات جانبية كهربائية ذات شارات ضوئية، وجنوط رياضية، بالاضافة إلى حساسات حركة، وكاميرا للتحكم.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

وتحتوي السيارة سكودا اوكتافيا 2023 على نظام مانع للانغلاق، مع مكابح عالية الاداء، وشاشة داخلية ملونة تدعم التطبيقات الحديثة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مع قفل مركزي، ومكيف هواء، ونظام ترفيهي وصوتي، ووسائد هوائية للحماية، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة واللمسات العصرية.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

وتعتمد السيارة سكودا اوكتافيا 2023 على محرك 1400 سي سي تيربو، يضخ 150 حصانا و 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية، والقدرة على التسارع في 9 ثواني للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، بالاضافة إلى وجود محرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، وقوة اجمالية قدرها 245 حصانا، و 370 نيوتن/متر، مع مدة زمنية تقدر بـ 6.7 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم، وتستخدم جميع الفئات علبة تروس أوتوماتيكية الاداء بالاضافة إلى تقنية الجر الامامي للعجلات.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

الاسعار الرسمية لسيارات سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,350,000 جنيه.

الفئة الثانية سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,475,000 جنيه.

الفئة الثالثة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,550,000 جنيه.

الفئة الرابعة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,850,000 جنيه.