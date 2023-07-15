سعر سكودا سوبيرب موديل 2023 في مصر .. صور

تعتبر شركة سكودا واحدة من اقوى شركات تصنيع السيارات حول العالم، والتي تطرح باقة من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو فئة السيدان ومنها النسخة سوبيرب.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 في السوق المصري

سكودا سوبيرب موديل 2023

مواصفات السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023

تنطلق السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات، تتضمن محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

سكودا سوبيرب موديل 2023

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات، مع القدرة عالتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 8.8 ثانية.

سكودا سوبيرب موديل 2023

وتعتمد السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 على ناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية عبر منظومة الجر الامامي للعجلات، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 220 كيلومتر في الساعة.

سكودا سوبيرب موديل 2023

سعر السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 في السوق المصري

تقدم السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 بسعر رسمي يقدر بـ مليون و 700 ألف جنيه، وذلك عن الفئة AMBITION المطروحة في مصر.