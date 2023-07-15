سعر سكودا سوبيرب موديل 2023 في مصر .. صور

تعتبر شركة سكودا واحدة من اقوى شركات تصنيع السيارات حول العالم، والتي تطرح باقة من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو فئة السيدان ومنها النسخة سوبيرب.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 في السوق المصري
مواصفات السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023
تنطلق السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات، تتضمن محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.
وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات، مع القدرة عالتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 8.8 ثانية.
وتعتمد السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 على ناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية عبر منظومة الجر الامامي للعجلات، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 220 كيلومتر في الساعة.
سعر السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 في السوق المصري
تقدم السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 بسعر رسمي يقدر بـ مليون و 700 ألف جنيه، وذلك عن الفئة AMBITION المطروحة في مصر.