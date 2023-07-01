سكودا أوكتافيا موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

تقدم شركة سكودا عملاقة تصنيع السيارات، الكثير من الإصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، بين فئة الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالإضافة إلى فئة السيدان وعلى رأسها النسخة الشهيرة أوكتافيا A8 موديل 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 في مصر وابرز مواصفاتها الفنية.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

حصلت السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 على محرك تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 8 نقلات، وزمن تسارع يبلغ 9 ثواني للانطلاق من 0 إلى سرعة 100 كم/س.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

وتمتعت السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بمحرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، مكون من 4 أسطوانات "4 سلندر"، يتمكن من انتاج 245 حصانا، و 370 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي، وبهذه القدرات تستغرق السيارة 6.7 ثانية للانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بالسوق المصري

أول فئة أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 1,350,000 جنيه.

ثاني أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 1,475,000 جنيه.

ثالث أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 1,525,000 جنيه.

رابع أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 1,550,000 جنيه.

خامس أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 1,850,000 جنيه.