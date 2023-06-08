عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سكودا كاميك الجديدة في مصر| صور

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية التشيكية سكودا المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية العديد من الإصدارات الجديدة في السوق المصري بفئتي الكروس أوفر والسيدان، ومن أبرز إصدارات 2023 سيارة كاميك الجديدة.

جولف وتيبو.. 5 سيارات هاتشباك جديدة في السوق المصري| صور

أسعار سيارات BMW الفئة السابعة الجديدة في مصر .. صور       

سكودا كاميك موديل 2023

مواصفات السيارة سكودا كاميك موديل 2023 

حصلت السيارة سكودا كاميك موديل 2023 على محرك ، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر.

 

زودت السيارة سكودا كاميك موديل 2023 بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

سكودا كاميك موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة سكودا كاميك موديل 2023 إلى 188 كيلومتر في الساعة، وبهذه الإمكانيات الفنية تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.9 ثانية.

 

وتأتي السيارة سكودا كاميك موديل 2023 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، مع برنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى حساسات ركن مدعومة بكاميرا لسهولة التحكم، وخاصية المساعدة على خوض المرتفعات ومثبت سرعة، ونظام متابعة ضغط الهواء بالإطارات، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

سكودا كاميك موديل 2023

 

قياسات وأبعاد السيارة سكودا كاميك موديل 2023

تأتي سكودا كاميك موديل 2023 بطول كلي: 4241 متر، وعرض 1793 متر، إرتفاع الكلي: 1511 متر، وقاعدة العجلات: 2651 متر، بينما بلغت سعة صندوق السيارة نحو 400 لتر، وجاءت سعة خزان الوقود 50 لتر.

سكودا كاميك موديل 2023

أسعار السيارة سكودا كاميك موديل 2023

يبلغ سعر السيارة سكودا كاميك موديل 2023 نحو 1,100,000 جنيه

 

الكروس اوفر سكودا كاميك موديل 2023 سكودا كاميك سكودا كاميك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

قرار قضائي جديد بشأن اثنين من عصابة هوج بول

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

موضوعات متعلقة

جولف وتيبو.. 5 سيارات هاتشباك جديدة في السوق المصري| صور

أسباب خروج دخان أبيض من السيارة وكيفية حل المشكلة

بـ 110 ألف جنيه.. أشتري اسبيرانزا A516 مستعملة| تفاصيل

أسعار سيارات BMW الفئة السابعة الجديدة في مصر .. صور       

أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه ..صور

فيراري تتوقع مواصلة النجاح رغم إنتاجها للسيارات الكهربائية

موديل 2023.. أسعار سكودا أوكتافيا الجديدة في مصر| صور

كيا تتوسع في إنتاج الشاحنات الكهربائية عالمياً

ترشيحاتنا

"الجبلاية" يرد على بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

النمنم: بعد 11 فبراير 2011 حدث نوع من التلوث الثقافي في مصر

نشرة الحوادث.. قرار عاجل بحق المتهمين في قضية هوج بول ومأساة سميرة بسبب الشرابات وكواليس نزاعات مرتضى منصور بالمحاكم

مطار مرسى مطروح يفتتح الموسم السياحي لرحلات أوروبا بسلوفاكيا.. صور

فيديو.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى أنجولا والتوجه لـ زامبيا

٥ص//الأذكار الصحيحة بعد الصلاة المفروضة .. تغفر خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مؤثر.. بكاء عاصي الحلاني مع ابنته يوم زفافها

بـ الروب .. شاهد ماريتا الحلاني قبل وبعد مكياج زفافها

اشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أول صورة لفستان ماريتا ابنة عاصي الحلاني بزفافها

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

فيديو

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

ممارسات غير أخلاقية وأفلام مخلة .. ماذا حدث في مدرسة دولية بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ