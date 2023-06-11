سكودا أوكتافيا موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

تعتبر النسخة أوكتافيا A8 موديل 2023، واحدة من أشهر إصدارات شركة سكودا، والتي تقدم في السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، مع اطلالة السيدان المميزة، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و350 ألف جنيه للفئة الأولى AMBITION.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" المواصفات الفنية للسيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023، بالإضافة إلى احدث قائمة سعرية للسيارة في السوق المصري

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

تحتوي سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 على محرك تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة قدرها 150 حصانا، 4 سلندر، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات، وبهذه الإمكانيات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 9 ثواني.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

وتقدم السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بمحرك 2000 سي سي تيربو، رباعي الأسطوانات أيضا، بقوة 245 حصانا، مع 370 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات سباعي النقلات "جر أمامي"، ويمكن للسيارة بفضل تلك القدرات الفنية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات في مدة تستغرق 6.7 ثانية.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

تعرف على الأسعار الرسمية للسيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 في السوق المصري

الفئة الأولى AMBITION محرك 1400 سي سي تيربو موديل 2023 بقيمة قدرها 1,350,000 جنيه.

الفئة الثانية STYLE محرك 1400 سي سي تيربو موديل 2023 بقيمة قدرها 1,475,000 جنيه.

الفئة الثالثة STYLE PLUS محرك 1400 سي سي تيربو موديل 2023 بقيمة قدرها 1,550,000 جنيه.

الفئة الرابعة RS محرك 2000 سي سي تيربو موديل 2023 بقيمة قدرها 1,850,000 جنيه.