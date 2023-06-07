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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موديل 2023.. أسعار سكودا أوكتافيا الجديدة في مصر| صور

صدى البلد

تعتبر السيارةسكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 أحد أشهر إصدارات السيدان بالسوق المصري، وتقدم بعدة فئات، وتتراوح أسعارها حسب المواصفات والتجهيزات.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

تستخدم السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 ناقل حركة ثماني السرعات، متصل بمحرك 1400 CC تيربو، رباعي الأسطوانات، بقوة 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/س خلال 9 ثواني.

 

بينما تمتلك الفئة الأخيرة RS من السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022 محرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع ان يضخ 245 حصانا، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 6.7 ثانية، مع 370 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بعمل بتقنية الجر الامامي.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

ابعاد السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 

تتوفر السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بطول كلي 4689 مم، وعرض الكلي 1829 مم، وارتفاع الكلي 1470 مم، وارتفاع عن الأرض 143 مم، وقاعدة العجلات 2686 مم، وسعة التخزين الخلفية 600 لتر، بينما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 45 لتر.

 

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

أسعار السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 الفئة الأولى AMBITION بقيمة قدرها 1,350,000 جنيه

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 الفئة الثانية STYLE بقيمة قدرها 1,475,000 جنيه

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 الفئة الثالثة STYLE PLUS بقيمة قدرها 1,550,000 جنيه   

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 الفئة الرابعة RS بقيمة قدرها 1,850,000 جنيه

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