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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب سكودا كودياك الرياضية موديل 2023 بهذا السعر.. صور

سكودا كودياك موديل
سكودا كودياك موديل 2023

تعتبر السيارة كودياك موديل 2023، واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي تقدمها شركة سكودا داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها عبر باقة من الفئات والتي تتنوع حسب التجهيزات المقدمة، بينما تتراوح الاسعار الرسمية لهذه النسخة بين مليون 925 ألف جنيه و 2مليون و150 الف جنيه.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات الفنية للسيارة سكودا كودياك موديل 2023، وقائمة بأسعارها الرسمية داخل السوق المصري 

سكودا كودياك موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة سكودا كودياك موديل 2023

 

  • الطول 4363 مم.
  • العرض 1882 مم.
  • الارتفاع الكلي 1676 مم.
  • الارتفاع عن الارض 194 مم.
سكودا كودياك موديل 2023
  • الطول الاجمالي لقاعدة العجلات 2638 مم.
  • حجم حقيبة التخزين الخلفية 560 لتر.
  • سعة خزان الوقود تقدر بـ 58 لتر.

القدرات الفنية للسيارة سكودا كودياك موديل 2023 

 

  • ناقل حركة سداسي السرعات "أوتوماتيك".
  • السرعة القصوى تصل لـ 199 كيلومتر في الساعة.
  • مدة التسارع تستغرق 9.9 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.
سكودا كودياك موديل 2023
  • المحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي "تيربو".
  • القوة الاجمالية للمحرك 150 حصانا.
  • عزم الدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.
  • نسبة استهلاك الوقود تقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
سكودا كودياك موديل 2023

اعرف الاسعار الجديدة للسيارة سكودا كودياك موديل 2023 في السوق المصري 

 

سعر الفئة الأولى 1,925,000 جنيه.

سعر الفئة الثانية 2,000,000 جنيه.

سعر الفئة الثالثة 2,050,000 جنيه.

سعر الفئة الرابعة 2,150,000 جنيه.

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