ميتسوبيشي باجيرو قريبا في الأسواق بـ نسخة جديدة.. فيديو

ظهرة سيارة ميتسوبيشي باجيرو لأول مرة باسم سيارة Montero Sport و Shogun Sport ، وتم إنتاجها لأول مرة عام 1996 ، وجاءت سيارة ميتسوبيشي باجيرو بـ جيلها الثالث عام 2015 .

جاءت سيارة ميتسوبيشي باجيرو عام 2015 بـ محركات مكونة من 4 او 6 أسطوانات ، ونالت سيارة باجيرو علي عملية تحديث للمقدمة عام 2019 ، والان عملت شركة ميتسوبيشي علي تحديث سيارة ميتسوبيشي باجيرو لتقدميها بالأسواق بنسخة جديدة .

يتم تصنيع سيارة ميتسوبيشي باجيرو المحدثة الآن في تايلاند، وسيتم بناءها علي نفس منصة سيارة Triton، وتصنع في نفس مكان تصنيع سيارة Triton الجديدة كليا .

- محرك ميتسوبيشي باجيرو بـ نسختها الجديدة

تستمد سيارة ميتسوبيشي باجيرو قوتها من محرك سعة 2400 سي سي تيربو، ينتج قوة 200 حصان، وعزم أقصي للدوران 470 نيوتن/متر، وستصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.



الجدير بالذكر أن سيارة ميتسوبيشي باجيرو سيتم طرحها في الأسواق في أواخر عام 2024 .