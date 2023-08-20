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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميتسوبيشي باجيرو قريبا في الأسواق بـ نسخة جديدة.. فيديو

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو قريباُ بالأسواق

ظهرة سيارة ميتسوبيشي باجيرو لأول مرة باسم سيارة  Montero Sport و Shogun Sport ، وتم إنتاجها لأول مرة عام 1996 ، وجاءت سيارة ميتسوبيشي باجيرو بـ جيلها الثالث عام 2015 .

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جاءت سيارة ميتسوبيشي باجيرو عام 2015 بـ محركات مكونة من 4  او 6 أسطوانات ، ونالت سيارة باجيرو علي عملية تحديث للمقدمة عام 2019 ، والان عملت شركة ميتسوبيشي علي تحديث سيارة ميتسوبيشي باجيرو لتقدميها بالأسواق بنسخة جديدة .

يتم تصنيع سيارة ميتسوبيشي باجيرو المحدثة الآن في تايلاند، وسيتم بناءها علي نفس منصة سيارة Triton، وتصنع في نفس مكان تصنيع سيارة Triton الجديدة كليا .

- محرك  ميتسوبيشي باجيرو بـ نسختها الجديدة

تستمد سيارة ميتسوبيشي باجيرو قوتها من محرك سعة 2400 سي سي تيربو، ينتج قوة 200 حصان، وعزم أقصي للدوران 470 نيوتن/متر، وستصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.


الجدير بالذكر أن سيارة ميتسوبيشي باجيرو سيتم طرحها في الأسواق في أواخر عام 2024 .

Montero Sport Shogun Sport عام 1996 ميتسوبيشي باجيرو بـ جيلها الثالث جيلها الثالث عام 2015 ميتسوبيشي باجيرو عام 2015 منصة سيارة Triton

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