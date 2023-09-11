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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تفاصيل طرح ميتسوبيشي وسائل أمان جديدة في اكليبس 2024 الجديدة

ميتسوبيشي اكليبس
ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى لعلامة ميتسوبيشي في مصر، عن زيادة جديدة منذ أيام، لطرازاتها المتواجدة بالسوق المحلى المصري.

ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023

وجاءت من ضمن الزيادات الاخيرة لسيارات ميتسوبيشي ، زيادة السيارة طراز إكليبس كروس ، والاتى تم الاعلان عن تحديثات جديدة لها من حيث وسائل الامان .

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ونشرت صفحة وكيل ميتسوبيشي داخل السوق المحلي المصري، على صفحتها على “فيس بوك”، عن إجراء تحديثات في فئات ميتسوبيشي إكليبس كروس. 

ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023

وقالت الشركة: الآن وابتداءً من الفئة الأولى ستتوفر بـ 7 وسائد هوائية،  نظام توزيع الفرامل الإلكتروني المضاد للانغلاق، مع نظام الفرامل المانعة للانزلاق، ونظام المساعدة على المرتفعات، ونظام التوازن الإلكتروني للسيارة، ونظام تعزيز قوة الفرامل، ونظام التحكم في الجر، ونظام الحفاظ على ثبات السيارة عند الدوران وفي المنحنيات، ومثبت سرعة.

ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023

ومن المعروف ان السيارة ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023 ، تأتى بمحرك 1500 CC تيربو، يمكنه انتاج 150حصان، و250 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 8 نقلات .

و متوسط استخدام للوقود بنسبة 6.7 لتر/100 كيلومتر، ومدة للتسارع قدرها 8.6 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لسرعة 100 كم/س.

ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023

أما عن احدث أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 في مصر

- الفئة الأولى بسعر مليون و160 ألف جنيه 

- الفئة الثانية بسعر مليون و225 ألف جنيه 

- الفئة الثالثة بسعر مليون و285 ألف جنيه 

- الفئة الرابعة بسعر مليون و355 ألف جنيه 

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تفاصيل طرح ميتسوبيشي وسائل أمان جديدة في اكليبس 2024 الجديدة

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