بعد فشل ضم محمد صلاح.. أغلى سيارات نجوم العالم بالدورى السعودى

حاول نادي اتحاد جدة السعودى على مدار الأسابيع الماضية التعاقد مع الفرعون المصرى محمد صلاح، لكن كل عروضه قوبلت بالرفض من نادي ليفربول، رغم فتح النجم المصري الباب للتفاوض وتفكيره في قبول العرض، لكن رغبة ناديه في التمسك به كانت الأقوى.

ولذلك انتهت قصة المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مع نادي اتحاد جدة، بغلق سوق الانتقالات في السعودية، وتأكد عدم حدوث صفقة كانت ستصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم.

محمد صلاح

وأشارت التقارير الإنجليزية إلى أن عرض الاتحاد السعودي لشراء محمد صلاح وصل إلى 225 مليون إسترليني بالإضافات والحوافز، وهو أكبر من العرض القياسي الأعلى في التاريخ المسجل في صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 198 مليون إسترليني.

ولكن بالرغم من عدم انتقال الفرعون المصرى مو صلاح الى نادى اتحاد جدة ، الا ان الدورى السعودى يضم العديد من اللاعبين العالميين .

وخلال السطور التالية سنتعرف على اسعار ومواصفات اغلي سيارات نجوم العالم بالدورى السعودى

1- كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

يضم أسطول سيارات النجم البرتغالى ولاعب النصر السعودى كريستيانو رونالدو ، العديد من السيارات الفارهة والخارقة ، والتى تعتبر الاغلى فى العالم ، ومؤخرا ضم السيارة الخارقة بوجاتي شينتوديتشي Bugatti Centodiecis لأسطول سياراته والتى تبلغ سعر 9.4 مليون دولار، وسيتم إنتاج 10 نسخ منها فقط حول العالم .

بوجاتي شينتوديتشي Bugatti Centodiecis

بالاضافة الى ضم النجم البرتغالى ولاعب النصر السعودى كريستيانو رونالدو العديد من السيارات من بينها بوجاتي شيرون هي واحدة من بين أكثر السيارات الخارقة في أسطول سيارات كريستيانو رونالدو وتاتى بقيمة 500 ألف جنيه إسترلينى ، و بوجاتي فيرون والتى تاتى بسعر 2.4 مليون دولار، و رولز رويس جوست والتى تاتى بسعر يبدأ من 337,900 دولار أمريكي، و رولزرويس داون ، وهذه السيارة هى التى أهدت جورجينا إليه و تقدر قيمتها بأكثر من ربع مليون جنيه استرليني أي ما يُعادل 1.13 مليون ريال .

كريستيانو رونالدو

كما ضم اسطول سيارات كريستيانو رونالدو، السيارة ماكلارين سينا وتاتى بقيمة 750 ألف جنيه إسترلينى ، و رولزرويس كولينان بسعر يبدأ من 330 ألف دولار، و لامبورجيني أفينتادور بسعر حوالي 393,695 دولار تقريباً، و فيراري 599 GTO، و مرسيدس بنز SLS AMG، و أستون مارتن، و لامبورجيني أوروس .

2- نيمار دا سيلفا

نيمار دا سيلفا

اما عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ، لاعب نادى الهلال السعودى ، فيضم اسطول سياراته العديد من السيارات الخارقة ، من بينها فيراري 458 وبلغ سعرها 239,340 دولار أمريكي ، و لامبورجيني فينينو سعرها يبلغ حوالي 4.5 مليون دولار أمريكي ، و مازيراتي MC12 ويبلغ سعرها حوالي 2 مليون دولار أمريكي.

نيمار دا سيلفا

بالضاافة الى السيارة أستون مارتن فولكان ويبلغ سعرها حوالي 2.3 مليون دولار أمريكي ، و السيارة أودي R8 سبايدر ويبلغ سعرها حوالي 209,000 دولار أمريكي.

سيارة نيمار دا سيلفا

3- كريم بنزيما

كريم بنزيما

يعتبر الفرنسى كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودى ، من اسرع اللاعبين المنتقلين الى المملكة العربية السعودية حصولا على سيارة جديدة ، ففور انتهائه من الانضمام الرسمى للنادة حصل على السيارة BMW M5 Competition السيدان الرياضية ، والتى يبلغ سعرها داخل المملكة العربية السعودية 648 الف ريال سعودى اى ما يقارب 5 ملايين و340 الف جنيه مصرى .

كريم بنزيما

بالاضافة الى اسطول سياراته السابقة المعروف بالتميز والقوة ، فكانت السيارة اودي RS6، الرئيسية لديه و يقودها بشكل يومي أثناء الذهاب الى تدريبات ريال مدريد فى السابق، ويقدر سعرها بـ 140 ألف يورو تقريباً، السيارة بوجاتي فيرون بور سانج النادرة التي تعتبر واحدة من ضمن 5 سيارات فقط في العالم ويبلغ سعرها مليون يورو .

كما يضم اسطول سيارات بنزيما سيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت الخارقة ، ويبلغ سعرها 3.6 مليون يورو، و سياراته مرسيدس SLR، ومرسيدس G65 AMG، و ماكلارين، وأودي بأنواعها الثلاثة RS 4، وRS 6، وRS Q8، وتحمل سياراته اختصارا لاسمه "KB9"، على غرار العلامة التجارية لزميله السابق كريستيانو رونالدو "CR7".

4- ساديو ماني

ساديو ماني

أعلن نادي النصر السعودي ضم النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني في واحدة من الصفقات النارية خلال فترة الانتقالات الصيفية ، ويضم اسطول سيارات اللاعب السنغالى سيارة بنتلي Continental GT والتى تاتى بقيمة 218,350 دولار أمريكي.

ساديو ماني

بالاضافة الى سيارة رنج روفر Vogue وهى بسعر 86,000 دولار أمريكي ، و سيارة مرسيدس G63 AMG والتى تاتى بسعر 130,900 دولار أمريكي ، كما يضم اسطوله سيارة أودي RS7 بسعر 119,595 دولار أمريكي.

ساديو ماني

5- رياض محرز

رياض محرز

يعتبر النجم الدولي الجزائري رياض محرز لاعب النادى الأهلي السعودي ، من اقل لاعبى العالم المشهوريين اقتناء للسيارات ، حيث يمتلك 3 سيارات فقط وفقا لتقارير، لا تتجاوز قيمتها مجتمعة نصف مليون دولار أمريكي.

رياض محرز

وتاتى السيارة الأولى هي سيارة إنجليزية من إنتاج شركة "بينتلي" وهي من طراز "Bentle Bentayga"، وتبلغ قيمتها ربع مليون دولار أمريكي ، اما السيارة الثانية ألمانية الجنسية من إنتاج شركة "BMW" من طراز "i8 Coupe"، وهي منحت لمحرز من مالك نادي ليستر سيتي، وتقدر بـ 140 الف دولار .

أما آخر سيارات رياض محرز فهي من إنتاج شركة "أودي" الألمانية، من طراز "RS6 Avant"، ويبلغ سعرها 100 ألف دولار، أي أن إجمالي سعر السيارات الثلاث مجتمعة هو 492 ألف دولار، أي أقل من نصف مليون دولار.