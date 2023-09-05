أكثر سيارات الـSUV مبيعا في 2023 بمصر

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك" عن تقرير الاخير ، والذى يوضح اكثر السيارات متعددة الاستخدامات فئة الـSUV مبيعا فى مصر عام 2023 .

شيري تيجو 3

واوضح تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك" ان نسب مبيعات السيارات الـSUV ، تشمل الشهور السبعة الأولى من عام 2023 ، والتى تصدرتها السياراة شيري تيجو 3 بعدد 1632 سيارة وحصة 20% تقريباً.

وتعتبر السيارة شيري تيجو 3 ، والتى اصبحت الاكثر مبيعا فى مصر ، من ضمن السيارات الـSUV، التى تستمد قوتها من خلال محرك 1600 سي سي 4 سلندر ، ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة .

شيري تيجو 3

تعتمد السيارة شيري تيجو 3 على جنوط رياضية انيقة قياسها 17 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم ذات اشارات ضوئية، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 550 لتر، إلى جانب نسبة طول كلي 4419 مم.

شيري تيجو 3

وتحتوي السيارة شيري تيجو 3 على قاعدة عجلات بطول 2510 مم، مع عرض كلي يبلغ 1765 مم، وخزان وقود يتسع لـ 55 لتر، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.1 لتر، عندما تقطع مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

وزودت السيارة شيري تيجو 3 بعدة تجهيزات ومنها، مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة عرض الوسائط، بالاضافة إلى مكيف للهواء، وقفل مركزي، وفتحة سقف كهربائية التحكم، و تضم السيارة فرامل ABS، و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية.

شيري تيجو 3

اما عن سعر السيارة شيري تيجو 3 ، فتاتى بفئة سعرية واحدة بسعر 645 الاف جنيه .