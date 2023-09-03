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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر 260 ألف .. اشترى 5 سيارات سيدان مستعملة

اشترى 5 سيارات سيدان
اشترى 5 سيارات سيدان مستعملة

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" او مستعملة.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات سيدان مستعملة بسعر 260 الف جنيه .

 

1- هيونداي افانتي 

هيونداي افانتي 

تضم السيارة هيونداي افانتي موديل 2006 ، محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، و ينتج قوة قدرها 107 حصانا، عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 146 نيوتن/متر، عند 3000 دورة في الدقيقة

وتاتى هيونداي افانتي موديل 2006 ، عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، حيث تضم نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال خماسي السرعات، والآخر أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات .

اما عن سعر السيارة هيونداي افانتي موديل 2006 داخل سوق المستعمل المصرى ، فتاتى بسعر متوسط 260 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

2- جيلي امجراند 7           

      

جيلي امجراند 7      

تعتمد سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2017 على محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة اجمالية تصل الى 107 حصان، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ويبلغ عزم الدوران الخاص بها 400 نيوتن / متر.

اما عن سعر السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2017 داخل سوق المستعمل المصرى ، فتاتى بسعر متوسط 260 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

3- شيفروليه لانوس          

شيفروليه لانوس   

      

تأتى السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 بسعة محرك 1500 سى سى بقوة 86 حصان وسعة خزان الوقود 46 لتر ووزن السيارة فارغ 1010 كجم ، ومعدل استهلاك الوقود لكل 100 كم هو 6.4 لتر وسرعتها القصوى 180 كم / س .

كما تتسارع السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 من نقطة الثبات 0 الى 100 كم / ساعة 12.5 ثانية .

اما عن سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 داخل سوق المستعمل المصرى ، فتاتى بسعر متوسط 260 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

4- بى واى دىF3 

بى واى دىF3 

تحتوى السيارة بى واى دى F3 موديل 2018، محرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان عند 5800 لفة فى الدقيقة وعزم 145 نيوتن.متر عند 4800 لفة فى الدققيقة ومتصل بناقل حركة يدوى من 5 سرعات أو مزدوج القابض من 6 سرعات .

اما عن سعر السيارة بى واى دى F3 موديل 2018 داخل سوق المستعمل المصرى ، فتاتى بسعر متوسط 260 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

5- شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

تعتمد السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 على محرك بسعة 1600 سي سي، 4 سلندر، يضخ بقوة 107 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات كما طرحت في نسخة بناقل أوتوماتيك 4 سرعات، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 120 ألف كيلومتر.

وتصل السرعة القصوى لسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 الى 187 كيلومتر في الساعة وتصل سرعتها القصوى الى 175 كيلومتر في الساعة، وتصل قدرتها على استهلاك الوقود الى 7.1 و8.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 داخل سوق المستعمل المصرى ، فتاتى بسعر متوسط 260 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

السوق المصري للسيارات هيونداي افانتي موديل 2006 السيارات هيونداي أفانتي جيلي امجراند 7 شيفروليه لانوس بى واي دى‬F3 شيفروليه أوبترا

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