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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادات جديدة في أسعار نيسان سنترا.. اعرف بكام

نيسان سنترا موديل
نيسان سنترا موديل 2024

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية نيسان ، عن زيادة سعرية جديدة لعدد من طرازاته داخل السوق المحلى المصرى بداية من شهر سبتمبر الحالى ، وجاء من بينها السيارة نيسان سنترا.

نيسان سنترا موديل 2024

وجاءت الزيادة السعرية للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، بمبلغ 29.5 الف جنيه للفئتين المطروحة بهم داخل الاسواق المحلية  .

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ومعروف ان السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، 118 حصانا، و 154 نيوتن/متر لعزم الدوران ، وتاتى بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء .

نيسان سنترا موديل 2024

وتصل السيارة نيسان سنترا موديل 2024 لسرعة 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية من نقطة الثبات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة .

نيسان سنترا موديل 2024

و تتسع السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، إلى 5 مقاعد، ومساحة تخزين خلفية كبيرة الحجم تتسع إلى 510 لتر، بالاضافة إلى مكيف للهواء، وزجاج كهربائي، وحساسات ركن، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، إلى جانب نظام الصوت والترفيه.

نيسان سنترا موديل 2024

وتحتوى السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، عدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الامامية، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، وسنتر لوك، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بتقنية الطي ، و مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني .

نيسان سنترا موديل 2024

اما عن أسعار نيسان سنترا 2024 :

- الفئة  Base بسعر 742 الف جنيه 

- الفئة Upper بسعر 770 الف جنيه بدلا من 740.5 الف جنيه .  

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