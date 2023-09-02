زيادات جديدة في أسعار نيسان سنترا.. اعرف بكام

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية نيسان ، عن زيادة سعرية جديدة لعدد من طرازاته داخل السوق المحلى المصرى بداية من شهر سبتمبر الحالى ، وجاء من بينها السيارة نيسان سنترا.
وجاءت الزيادة السعرية للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، بمبلغ 29.5 الف جنيه للفئتين المطروحة بهم داخل الاسواق المحلية .
ومعروف ان السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، 118 حصانا، و 154 نيوتن/متر لعزم الدوران ، وتاتى بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء .
وتصل السيارة نيسان سنترا موديل 2024 لسرعة 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية من نقطة الثبات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة .
و تتسع السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، إلى 5 مقاعد، ومساحة تخزين خلفية كبيرة الحجم تتسع إلى 510 لتر، بالاضافة إلى مكيف للهواء، وزجاج كهربائي، وحساسات ركن، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، إلى جانب نظام الصوت والترفيه.
وتحتوى السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، عدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الامامية، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، وسنتر لوك، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بتقنية الطي ، و مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني .
اما عن أسعار نيسان سنترا 2024 :
- الفئة Base بسعر 742 الف جنيه
- الفئة Upper بسعر 770 الف جنيه بدلا من 740.5 الف جنيه .