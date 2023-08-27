أقل من 500 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان «زيرو» في مصر

ارتفعت أسعار معظم السيارات داخل السوق المحلية المصرية، خلال الفترة الماضية بسبب نقص المعروض من السيارات داخل الأسواق، وأصبح المستهلك المصرى ، يبحث عن ارخص اسعار السيارات سواء الجديدة " الزيرو " او المستعملة داخل السوق المحلى المصري .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار 5 سيارات سيدان "زيرو" في مصر أقل من 500 ألف جنيه .

1- لادا جرانتا

لادا جرانتا

تستمد السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، داخل السوق المحلى المصرى ، من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

و تتسارع السيارة لادا جرانتا موديل 2022 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، و يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال / صالون 2023 بسعر 285,000 جنيه

- أوتوماتيك / E1 2023 بسعر 305,000 جنيه

2- شانجان ألسفن

شانجان ألسفن

من المعروف ان السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 107 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران ، و ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال / L1 2022 بسعر 320,000 جنيه

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 355,000 جنيه

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 375,000 جنيه

3- رينو لوجان

رينو لوجان

تحتوي سيارة رينو لوجان علي محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع وصلا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / E1 2022 بسعر 415,000 جنيه

- أوتوماتيك / E2 2022 بسعر 425,000 جنيه

- أوتوماتيك / E3 2022 بسعر 435,000 جنيه

- أوتوماتيك / E3 / BLACK EDTION 2022 بسعر 445,000 جنيه

4- بروتون ساجا

بروتون ساجا

تاتى السيارة بروتون ساجا موديل 2022، بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1300 سي سي، ينتج قوة 95 حصانا، وعزما أقصى للدوران 120 نيوتن متر ، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / STANDARD 2022 بسعر 430,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 465,000 جنيه

5- شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تاتى السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 ، بمحرك سعة 1500 سي سي، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي والمتوفر في الفئة الاولى، والثاني ناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 6 سرعات، بقوة 114حصانا، وعزم 141 نيوتن متر. تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، تستهلك في المتوسط 7 لترات من الوقود لكل 100كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2022 بسعر 337,000 جنيه

- أوتوماتيك BASELINE LEATHER 2022 بسعر 371,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 395,000 جنيه

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعر 450,000 جنيه

- أوتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER / CVT 2023بسعر 495,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعر 520,000 جنيه