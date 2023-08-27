عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل من 500 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان «زيرو» في مصر

5 سيارات سيدان زيرو
5 سيارات سيدان "زيرو" في مصر

ارتفعت أسعار معظم السيارات داخل السوق المحلية المصرية، خلال الفترة الماضية بسبب نقص المعروض من السيارات داخل الأسواق، وأصبح المستهلك المصرى ، يبحث عن ارخص اسعار السيارات سواء الجديدة " الزيرو " او المستعملة داخل السوق المحلى المصري .

txt

علامة الجودة الفرنسية.. أسعار سيارات DS4 موديل 2023

txt

سعر ومواصفات MG 6 بعد الأوفربرايس في السوق المصري

txt

للمغتربين.. مواصفات سوزوكي فرونكس 2023 الموفرة للبنزين بالسعودية

txt

تبدأ من 180 ألف جنيه.. أخر أسعار سوزوكي 2024 في مصر

txt

لليد الشقيانة.. سعر ميكروباص كينج لونج الأكثر تخصيصاً في الاحلال

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار 5 سيارات سيدان "زيرو" في مصر أقل من 500 ألف جنيه .

 

1- لادا جرانتا

لادا جرانتا

تستمد السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، داخل السوق المحلى المصرى ، من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

و تتسارع السيارة لادا جرانتا موديل 2022 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، و يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال / صالون 2023 بسعر 285,000 جنيه   

- أوتوماتيك / E1 2023 بسعر 305,000 جنيه

 

2- شانجان ألسفن

شانجان ألسفن

من المعروف ان السيارة  شانجان ألسفن موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 107 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران ، و ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات . 

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال / L1 2022 بسعر 320,000 جنيه         

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 355,000 جنيه     

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 375,000 جنيه

 

3- رينو لوجان

رينو لوجان

تحتوي سيارة رينو لوجان علي محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع وصلا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / E1 2022 بسعر 415,000 جنيه     

- أوتوماتيك / E2 2022 بسعر 425,000 جنيه     

- أوتوماتيك / E3 2022 بسعر 435,000 جنيه     

- أوتوماتيك / E3 / BLACK EDTION 2022 بسعر 445,000 جنيه

 

4- بروتون ساجا     

بروتون ساجا    

تاتى السيارة بروتون ساجا موديل 2022، بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1300 سي سي، ينتج قوة 95 حصانا، وعزما أقصى للدوران 120 نيوتن متر ، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / STANDARD 2022 بسعر 430,000 جنيه   

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 465,000 جنيه     

 

5- شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تاتى السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 ، بمحرك سعة 1500 سي سي، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي والمتوفر في الفئة الاولى، والثاني ناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 6 سرعات، بقوة 114حصانا، وعزم 141 نيوتن متر. تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، تستهلك في المتوسط 7 لترات من الوقود لكل 100كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2022 بسعر 337,000 جنيه            

- أوتوماتيك BASELINE LEATHER 2022 بسعر 371,000 جنيه       

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 395,000 جنيه          

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعر 450,000 جنيه            

- أوتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER / CVT 2023بسعر 495,000 جنيه 

- أوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعر 520,000 جنيه          

السيارات سيارات سيدان أسعار السيارات لادا جرانتا شانجان ألسفن رينو لوجان بروتون ساجا شيرى اريزو 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

كان عايز يتجوز عليا| سيدة تقطع عضوا حساسا لزوجها.. تفاصيل مثيرة لجريمة ببني سويف

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

موضوعات متعلقة

بكام مليون .. اعرف سعر سيارة عمر كمال الجديدة

بشاير الخير.. هل يؤثر الانضمام لمجموعة البريكس على سوق السيارات المصري

أغلى 5 سيارات جديدة في السوق المصري

أوفربرايس جديد على تويوتا كورولا بمصر

علامة الجودة الفرنسية.. أسعار سيارات DS4 موديل 2023

سعر ومواصفات MG 6 بعد الأوفربرايس في السوق المصري

للمغتربين.. مواصفات سوزوكي فرونكس 2023 الموفرة للبنزين بالسعودية

تبدأ من 180 ألف جنيه.. أخر أسعار سوزوكي 2024 في مصر

ترشيحاتنا

شوف مصلحتك.. المقاولون العرب يفجر مفاجأة حال انتقال صلاح إلى اتحاد جدة

دعاء تيسير الولادة.. صيغ وأوراد من القرآن والسنة احرصي عليها

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

نيسان سنترا تنضم لقائمة سيارات أوفربرايس.. اعرف سعرها

كل ما تريد معرفته عن مدارس المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

هنستقبله بـ«زفة».. ناقد رياضي سعودي يؤكد انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

مش بسبب البخل.. حكاية فتاة ثرية تثير الجدل بأرتدائها ملابس مستعملة

فيديو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ