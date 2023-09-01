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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

العالم علمين.. بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

شهدت مدينة العلمين فعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديد تحت شعار العالم علمين ، والتى اقيمت خلال الفترة ما بين 18 الى 20 اغسطس الماضى ، والتى ضمت 7 سباقات مختلفة .

بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

وبدأت فعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بموكب السائقين من حلبة وان إليفين وصولا إلي مقر المؤتمر الصحفي بشاطئ العلمين .

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و بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة لكل من المهندس محمد سمير سلام المدير التنفيذي لبطولة مصر الدولية لرياضة المحركات، و أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب و الرياضة، و المهندس عمرو أحمد مسؤول الشركة المنظمة لـ مهرجان العلمين.

بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات
بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

ثم بدأ تحدي سيارات الدفع الرباعي وسباق الرالي التمهيدي تزامنا مع سباق الجت سكي (مركبة التزلج المائي).

بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

وعقب ذلك شهدت حلبة وان إليفين انتهاء اول أيام بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بسباق تحدي السرعة وسط حضور جماهيري كبير .

بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بسباق الرالي بالصحراء المفتوحة بمدينة العالمين ، والتي شارك بها العديد من سيارات الدفع الرباعي وسط حضور العديد من الفرق الخاصة بالراليات .

بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

وشهدت منطقة أبراج العالمين سباق السرعة ، والذي حضره عدد كبير من زوار المدينة وسط الإعجاب الشديد من الحضور .

بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

وبعد ذلك شهدت فعاليات البطولة الجولة الاولي من والتصفيات لفئة الدريفتات بحلبة وان إليفين، وسط حضور كبير من محبي رياضة السيارات في مصر بالمدرجات .

وفى اليوم الختامى من فعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ، كان موعدنا مع الاثارة والمتعة على ارض منطقة الارينا اسفل ابراج العلمين ، حيث شهدت الفعليات نهائى سباقى الدريفتات و twin drift .

بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

وعلق كابتن محمد سلام المدير التنفيذى لبطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ، ان فعليات هذا العام تعتبر الثانية بعد نجاح دورتها الاولى خلال العام الماضى .

واضاف المدير التنفيذى لبطولة مصر الدولية لرياضة المحركات، ان رياضة السيارات فى مصر اصبحت اكثر انتشارا بسبب الدعم التى حصلت عليه مؤخرا ، وان لها عشاق يستمتعون بفعلياتها دائما ، واصبح الان لديهم اماكن لمشاهدت رياضتهم المفضلة .

بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

واكد سلام ان منظمى البطولة يسعون الان لعمل جولات اخرى من البطولة فى اماكن سياحية اخرى داخل مصر ، لان هذه الرياضة هى سياحية فى المقام الاول ومصر تمتلك الكثر من الاماكن الساحرة والرائعة التى من الممكن ان تستضيف مثل هذه الفعليات .

يذكر ان بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ، من تنظيم شركة پيس أرإيچيبت وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومهرجان العلمين . 

لمشاهدت فعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ، فى التقرير التالى : 

 

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