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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سبب الاستدعاء الرسمى لسيارات فيات تيبو فى مصر .. تفاصيل

فيات تيبو
فيات تيبو

أعلن جهاز حماية المستهلك، عن حملة استدعاء جديدة، لبعض سيارات فيات، وذلك للتأكد من سلامتها، ومطابقتها لمعايير الأمان.

فيات تيبو 

وأوضح جهاز حماية المستهلك في بيان له اليوم ، أن شركة داينامكس بصفتها وكيل فيات في مصر أعلنت من خلال جهاز حماية المستهلك، عن حملة استدعاء بعض سيارات فيات تيبو سيدان وهاتشباك موديل 2021 / 2022 .

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وتأتي هذه الحملة، بهدف فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية، لهذه السيارات ،للتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الأمان .

 

وطالب جهاز حماية المستهلك، مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق .

 

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين .

فيات تيبو 

وانه للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 19984، وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

 

كما طالب جهاز حماية المستهلك، في حالة وجود شكوي أو مُخالفة ، الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

جهاز حماية المستهلك الوسائد الهوائية فيات تيبو فيات تيبو حملة استدعاء

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