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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفربرايس على اسعار شيرى اريزو 5

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023

شهد سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

شيري اريزو 5 موديل 2023

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

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ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 .

شيري اريزو 5 موديل 2023

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ، ما بين 40 الف و 150 ألف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض الذي تباع السيارة فيه .

 

وتستمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ، قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

شيري اريزو 5 موديل 2023

تستهلك سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتصل سعة خزان الوقود الي 48 لتر .

 

وتاتى البعاد الخارجية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ، بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 430 لتر .

 

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بالكثير من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وإضاءة نهارية LED، وفتحة سقف كهربائية، ومفتاح ذكي لغلق وفتح السيارة بدون مفتاح، وتكيف هواء أوتوماتيك، بالإضافة الي انه يمكن فتح صندوق الأمتعة كهربائياً.

شيري اريزو 5 موديل 2023

تحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل2023 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني للفرامل ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HLA، ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب خلفية.

 

اما عن اسعار شيري اريزو 5 موديل 2023 الرسمية :

- أول فئة بيزلاين 460 ألف جنيه 

- ثاني فئة بيز لاين فرش جلدي 505 ألف جنيه 

- ثالث فئة هاي لاين 530 ألف جنيه 

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