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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان سنترا تنضم لقائمة سيارات أوفربرايس.. اعرف سعرها

صدى البلد

شهد سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

نيسان سنترا موديل 2024

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

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ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، والتي تأتى من ضمن السيارات السيدان .

نيسان سنترا موديل 2024

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، ما بين 150 الف و 300 ألف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض الذي تباع السيارة فيه .

نيسان سنترا موديل 2024

و تستمد السيارة نيسان سنترا موديل 2024 قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، 118 حصانا، و 154 نيوتن/متر لعزم الدوران ، وتاتى بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء .

 

وتصل السيارة نيسان سنترا موديل 2024 لسرعة 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية من نقطة الثبات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة .

نيسان سنترا موديل 2024

و تتسع السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، إلى 5 مقاعد، ومساحة تخزين خلفية كبيرة الحجم تتسع إلى 510 لتر، بالاضافة إلى مكيف للهواء، وزجاج كهربائي، وحساسات ركن، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، إلى جانب نظام الصوت والترفيه.

 

وتحتوى السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، عدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الامامية، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، وسنتر لوك، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بتقنية الطي ، و مكابح ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج EBDالخاص بالتوزيع الالكتروني .

نيسان سنترا موديل 2024

اما عن اسعار نيسان سنترا الجديدة : 

- أوتوماتيك / UPPER 2023 بسعر 581,500 جنيه.           

- أوتوماتيك / UPPER 2024 بسعر 740,500 جنيه.           

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