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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اوعى تنساها .. خطوات لابد منها لنجاح " عمرة " موتور سيارتك

عمرة محرك السيارة
عمرة محرك السيارة

عملية عمرة محرك السيارة هي إجراء هام يتم فيه إعادة تجديد وإصلاح محرك السيارة لضمان أدائه الأمثل وطول عمره، وتعتبر عملية عمرة المحرك خيارًا شائعًا للسيارات التي قطعت مسافة كبيرة أو تعاني من مشاكل تقنية معينة.

عمرة محرك السيارة

يتضمن عملية عمرة المحرك إزالة وتفكيك المحرك بشكل كامل ثم فحص وتجديد مكونات المحرك وإصلاح الأجزاء التالفة، وبعد إعادة تجميع المحرك، يتم اختباره وضبطه لضمان أداءه الأمثل.

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تعتبر الخطوات التي تاتى بعد عملية عمرة المحرك مهمة لضمان استفادتك الكاملة من العملية وحماية المحرك من التلف المستقبلي ، وخلال السطور التالية سنتعرف علي خطوات تساعد في المحافظة على أداء المحرك وتأمينه لفترة طويلة.

عمرة محرك السيارة

1- تأكد من إعادة تركيب جميع القطع والمكونات بشكل صحيح ومحكم.

2- قم بتغيير زيت المحرك وفلتر الزيت القديم بجديد. هذا سيساعد على ضمان أداء محرك سلس وسليم.

3- قم بتفقد نظام التبريد وتأكد من وجود مستوى مناسب لسائل التبريد وأنه خالٍ من أي تسريبات.

4- قم بفحص وتنظيف نظام الوقود، بما في ذلك تغيير فلتر الوقود إذا لزم الأمر.

5- قم بتفقد وتنظيف نظام الهواء، بما في ذلك تغيير فلتر الهواء إذا لزم الأمر.

عمرة محرك السيارة

6- قم بفحص وضبط نظام الإشعال، بما في ذلك فحص وتغيير الشمعات إذا لزم الأمر.

7- قم بإعادة ضبط ضبط الصمامات إذا لزم الأمر.

8- لا تنسى أن تقوم بتجربة السيارة بعد الانتهاء من العمل للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح.

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