وفاة رئيس شعبة السيارات السابق عفت عبد العاطي

توفي الى رحمة الله عصر اليوم رئيس شعبة السيارات السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة اللواء عفت عبد العاطي.

ويقام عزاء رئيس شعبة السيارات السابق غدًا الخميس في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

رئيس شعبة السيارات السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة عفت عبد العاطي ، كان قد دعم دعم توطين صناعة السيارات فى مصر ، من خلال تاكيده على برنامج الاصلاح الاقتصادى بانه ساهم في توطين الصناعة المحلية وتشجيع صناعة السيارات مع تقديم بعض الحوافز للمصنعين .

اضافة الى دعمه لفكرة انتشار السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز ، وتقديم حافز " الزيرو " جمارك.