تتحدى الجميع.. تيسلا تطلق نسخة محدثة ومطورة لسياراتها الكهربائية

تعانى شركة تيسلا ، بالعديد من المشاكل والازمات التى تواجهها بسبب رئيسها رجل الاعمال إيلون ماسك ، بالضاافة الى مشاكل عديدة داخلية خاصة باسعار الطرازات المرتفعة للغاية مقارنة بمنافسيها فى الاسواق العالمية .

وبالرغم من ذلك المشاكل ومحاولات الكثير لانتاج سيارات كهربائية منخفضة التكاليف ، اعلنت تيسلا عن إصدارا محدثا جديد من طراز 3، يمكن السائقين من قطع مسافات أطول بشحنة واحدة، وتم تحديث التصميم وتصنيعها في الصين، وتم إطلاقها في أسواق متعددة، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط وأستراليا واليابان .

ويقول موقع مونت كارلو الدولية MCD، ان الإصدار المحدث الجديد من طراز تيسلا 3 ، يفرض ضغطا على منافسي تيسلا الذين من المتوقع أن يعلنوا عن سيارات كهربائية جديدة في الأيام القليلة المقبلة.

اما في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، قدمت "تيسلا" الإصدار المحدث من سياراتها من طراز 3، بسعر يزيد بنسبة 12% عن الطراز السابق ذي الدفع الخلفي، وهذا يتعارض مع الاتجاه العام نحو تخفيض الأسعار الذي أثار حربا اقتصادية بين تيسلا ومنافسيها الصينيين.

تيسلا 3

وتم طرح طراز 3 في الصين والأسواق التي تصدر إليها من مصنع "تيسلا" في شنغهاي، وهذا يشير إلى أن المصنع في شنغهاي سيكون الأول في تصنيع هذا الطراز. بالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيع هذا الطراز أيضا في مصنع "تيسلا" في فريمونت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقا للموقع الإلكتروني للشركة، من المتوقع أن يقدم الطراز الجديد قيادة أطول للشحنة الواحدة بالنسبة للسيارات المطروحة في السوق الصينية. وستصل إلى مسافة حوالي 606 كيلومترات للشحنة الواحدة وفقا لمعايير الاختبار الصينية. وهذا يمثل زيادة تقريبا بنسبة تسعة بالمئة عن الطراز الأساسي الذي تتوفر أحدث نسخته في السوق الصينية.

سيبدأ سعر النسخة الجديدة من موديل 3 في الصين 35807.78 دولار بحسب الموقع الإلكتروني للشركة. كما أعلنت تسلا أنها بدأت في استقبال الطلبيات ومن المقرر بدء التسليم في الصين في الربع الرابع من هذا العام، بينما من المقرر تسليم السيارات في أستراليا في يناير.

هذا الإصدار هو أول سيارة تم تحديثها من "تيسلا" منذ إطلاق سيارتها الأكثر مبيعا عالميا "موديل واي" في عام 2020. ومن المقرر أن تبدأ "تيسلا" في إنتاج شاحنتها الصغيرة "سايبرترك" في وقت لاحق من هذا العام.