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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو معاك 100 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك تقدر تشتريهم

لو معاك 100 الف جنيه
لو معاك 100 الف جنيه 5 سيارات تقدر تشتريهم أوتوماتيك

أصبح شراء سيارة جديدة ، حلم من احلام المستهلك المصرى ، بعد ان ارتفعت اسعار السيارات بشكل مبالغ فيه خلال الفترات الاخيرة ، لذلك اتجهت انظار الجميع الى سوق المستعمل .

ومع الاقبال الشديد على سوق السيارات المستعملة ، ارتفعت اسعارها هى الاخرى بشكل غريب لتفوق اسعار بعض السيارات بداخله اسعار السيارات المماثلة له الزيرو .

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لذلك يبحث الكثير من المقبلين على شراء السيارات عن ارخص الاسعار ، التى اصبحت متفاوته بشكل كبير ، وخلال السطور التالية سنتعرف على اسعار 5 سيارات أوتوماتيك بسعر متوسط 100 الف جنيه .

1- تويوتا كورولا 

تويوتا كورولا 

جاءت سيارة تويوتا كورولا موديل 1995 بمحرك سعة 1600 ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وتتوفر بعدد من الكماليات المميزة مثل زجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومقاعد مغطاه بالجلد، ومرايا كهربائية، وراديو ومدخل AUX و USB .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعملة ، خلال الفترة الحالية فيتراوح من 100 الف جنيه الى 110 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للمركبة .

2- اسبيرانزا A516 

اسبيرانزا A516 

تعتمد السيارة اسبيرانزا A516 على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 117 حصان، عند 6300 لفة في الدقيقة، وعزم 140 نيوتن.متر عند 4500 لفة فى الدقيقة، ويتصل بناقل حركة مانيوال 6 سرعات او اخر أوتوماتيك  .

وتاتى السيارة بمنظومة دفع أمامية للعجلات، و يستهلك محرك السيارة 6.6 لتر بنزين لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعملة ، خلال الفترة الحالية فيتراوح من 90 الف جنيه الى 120 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للمركبة .

3- رينو ميجان 

رينو ميجان 

تاتى السيارة رينو ميجان موديل 2000 ، بخيارين من المحركات ، الأول محرك من 4 أسطوانات و 16 صمام، وتبلغ سعته اللترية 1600 سي سي، والثاني 2000 سي سي يساعده على توليد قوة فائقة 160 حصان، مع عزم 170 متر/كجم عند 6800 لفة فى دقيقة أو 175 حصان لسعة 2000 سي سي.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعملة ، خلال الفترة الحالية فيتراوح من 90 الف جنيه الى 130 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للمركبة .

4- شيفروليه افيو

شيفروليه افيو

من المعروف ان السيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 ، تستمد قوتها من خلال محرك 1.4 I4 FWD ، بقوة 94 حصانا ، و عزم دوران 130 نيوتن/متر، و ناقل الحركة اليدوي بخمس سرعات ، و نظام أوتوماتيكي رباعي السرعات مع ميزة “تعليق” إلكتروني لبدء التشغيل الثاني عند القيادة على الأسطح الزلقة.

وتتسارع السيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 من 0- 100 فى 12.2-14.2 ثانية ، و بسرعة قصوى 170-176 كلم ، ويصل استهلاك البنزين إلي 7.3لتر لكل 100 كيلومتر بالسير داخل المدينة، و بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر بالسير علي الطرق المفتوحة .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعملة ، خلال الفترة الحالية فيتراوح من 100 الف جنيه الى 180 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للمركبة .

 5- اوبل كورسا 

اوبل كورسا 

حصلت السيارة أوبل كورسا موديل 2004 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعملة ، خلال الفترة الحالية فيتراوح من 90 الف جنيه الى 120 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للمركبة .

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