ظهور صاحب أغنية «الغزالة رايقة» بسيارة بالملايين .. تفاصيل

يعتبر الشاب المصري الصغير محمد أسامة صاحب أغنية «الغزالة رايقة» ، من أحد افضل الاصوات الشابة المتواجدة فى مصر خلال الفترة الاخيرة ، وذلك بعد نجاح اغنيته الاشهيرة فى فيلم " من اجل زيكو " .

محمد أسامة صاحب أغنية «الغزالة رايقة»

ولكن مؤخرا اثير حول الفنان الصغير محمد اسامة الجدل بعد انتشار صورة له على مواقع التواصل الاجتماعى وهو يجلس على مقدمة سيارة فارهة ، ليتسائل الجميع من اين اتى بسعر هذه السيارة التى تصل الى ملايين الجنيهات وهو فى سن صغير ، لتبدء مناقشات طويلة فى ردود رواد هذه المواقع .

وعلى اى حال الفنان الصغير محمد اسامة صاحب أغنية «الغزالة رايقة» ، مثله مثل اى فنان يتعرض مقتنياته الفارهة على السوشيال ميديا كنوع من انواع المشاركة مع محبينه واستعراض مدى نجاحه .

محمد أسامة صاحب أغنية «الغزالة رايقة»

اما عن السيارة التى ظهر بها الفنان الصغير محمد أسامة صاحب أغنية «الغزالة رايقة» ، فهى تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ، من نوع لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2020 .

السيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2020

وتستمد السيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2020 قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يعتمد على منظومة الدفع الكلي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 295 حصان، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 201 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 7.3 ثانية.

السيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2020

وهناك ايضا محرك اخر للسيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2020 ، سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3000 سي سي، قادر على انتاج قوة 360 حصان، و 495 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/ساعة، مما تجعلها تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 6.6 ثانية.

السيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2020

اما النسخة الاعلى من السيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2020 ، فتاتى بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، يمكنه ان ينتج قوة قدرها 575 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 700 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر خاصية الدفع الكلي مما يجعل السيارة تصل من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 4.5 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 280 كيلومتر في الساعة.

السيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2020

اما عن السعر الرسمى للسيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2020 ، فيتراوح ما بين 2 مليون جنيه الى 4 مليون و 500 الف جنيه .