احصل على عربية بربع الثمن بمزاد سيارات حوادث جديد.. تفاصيل

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات، داخل السوق المصرية، بالعديد من المميزات، والتي يأتي أهمها، الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة أو المستعملة.

كما شهدت السوق المصرية، حالة من الحراك في الفعاليات خلال الفترة الأخيرة، وعمليات البيع والشراء بمثل هذه المزادات الخاصة بسيارات الحوادث ، او المزادات الحكومية ، ومن ضمن هذه الفعاليات؛ يأتي مزاد وثاق للتأمين التكافلي لـ سيارات الحوادث يوم 26 سبتمبر الجارى .

واوضحت شركة وثاق للتأمين التكافلي لـ سيارات الحوادث ، ان المزاد الجديد ، سيضم سيارات موديلات مختلفة من 2010 الي 2023 قابلة للترخيص ، وهى عبارة عن سيارات ملاكي ونقل وفان حوادث بالاضافة الي لوط لقطع غيار سيارات متنوعة.

ويضم مزاد شركة وثاق للتأمين التكافلي لـ سيارات الحوادث ، من بينها سكودا أوكتافيا، و كيا سبورتاج، و كيا كارينز، و رينو ميجان، و رينو سانديرو، و بيجو 301، و نيسان صني، و شيري أريزو 5، و لادا جرانتا، و هيونداي فيرنا، و سوزوكي فان ، و شيفروليه دبابة.

وسيقام المزاد في يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر المقبل الساعة 12 ظهراً في مقر النادي النهري في شارع البحر الأعظم أمام قسم الجيزة.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات للمشاركة فى مزاد شركة وثاق للتأمين التكافلي لـ سيارات الحوادث، بمبلغ 200 جنيه من مقر الشركة في 25 شارع مصدق في الدقي ، ويبلغ تأمين دخول المزاد 20 ألف جنيه ويدفع 50% تأمين نهائي لكل سيارة .