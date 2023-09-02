بالزيادات الجديدة.. وكيل شيري يعلن عن أسعار السيارات الرسمية

أعلن وكيل سيارات شيري الصينية فى مصر، عن زيادة سعرية خلال الايام الماضية لقائمة طرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة .

وأوضح وكيل شيري فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على عدد من الطرازات التى تشمل فئات السيدان والـSUV، والتى وصلت الى 6 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات شيري في مصر .

1- شيرى اريزو 5

شيرى اريزو 5

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2022 بسعة محرك 1500 CC بسعر 337,000 جنيه

- أوتوماتيك BASELINE LEATHER 2022 بسعة محرك 1500 CC بسعر 371,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعة محرك 1500 CC بسعر 395,000 جنيه

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعة محرك 1500 CC بسعر 450,000 جنيه

- أوتوماتيك / BASELINE LEATHER / CVT 2023 بسعة محرك 1500 CC بسعر 495,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعة محرك 1500 CC بسعر 520,000 جنيه

2- شيرى تيجو 7

شيرى تيجو 7

- أوتوماتيك / BASELINE 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 549,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 590,000 جنيه

- أوتوماتيك / BASELINE 2023 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 720,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 780,000 جنيه

3- شيرى تيجو 3

شيرى تيجو 3

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعة محرك 1600 CC بسعر 600,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2024 بسعة محرك 1600 CC بسعر 625,000 جنيه

4- شيرى تيجو 7 برو

شيرى تيجو 7 برو

- أوتوماتيك / COMFOT 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 950,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 1,020,000 جنيه

5- شيرى 8 تيجو

شيرى 8 تيجو

- أوتوماتيك / COMFORT 2024 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 960,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 7 SEATS 2024 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 980,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 1,000,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2024 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 1,020,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 7 SEATS 2024 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 1,040,000 جنيه

- أوتوماتيك A/T / LUXURY 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 1,060,000 جنيه

6- شيرى تيجو 8 برو

شيرى تيجو 8 برو

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 1,130,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 1,135,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 1,205,000 جنيه

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2022 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 1,270,000 جنيه