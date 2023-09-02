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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالزيادات الجديدة.. وكيل شيري يعلن عن أسعار السيارات الرسمية

وكيل شيري يعلن عن
وكيل شيري يعلن عن أسعار السيارات الرسمية

أعلن وكيل سيارات شيري الصينية فى مصر، عن زيادة سعرية خلال الايام الماضية لقائمة طرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة .

 

وأوضح وكيل شيري فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على عدد من الطرازات التى تشمل فئات السيدان والـSUV، والتى وصلت الى 6 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات شيري في مصر .

 

1- شيرى اريزو 5

شيرى اريزو 5

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2022 بسعة محرك 1500 CC بسعر 337,000 جنيه        

- أوتوماتيك BASELINE LEATHER 2022 بسعة محرك 1500 CC بسعر 371,000 جنيه  

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعة محرك 1500 CC بسعر 395,000 جنيه     

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعة محرك 1500 CC بسعر 450,000 جنيه        

- أوتوماتيك / BASELINE LEATHER / CVT 2023 بسعة محرك 1500 CC بسعر 495,000 جنيه   

- أوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعة محرك 1500 CC بسعر 520,000 جنيه

 

2- شيرى تيجو 7

شيرى تيجو 7

- أوتوماتيك / BASELINE 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 549,000 جنيه        

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 590,000 جنيه       

- أوتوماتيك / BASELINE 2023 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 720,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 780,000 جنيه       

 

3- شيرى تيجو 3

شيرى تيجو 3

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعة محرك 1600 CC بسعر 600,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2024 بسعة محرك 1600 CC بسعر 625,000 جنيه       

 

4- شيرى تيجو 7 برو

شيرى تيجو 7 برو

- أوتوماتيك / COMFOT 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 950,000 جنيه        

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو  بسعر 1,020,000 جنيه      

 

5- شيرى 8 تيجو

شيرى 8 تيجو

- أوتوماتيك / COMFORT 2024 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 960,000 جنيه      

- أوتوماتيك / COMFORT 7 SEATS 2024 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 980,000 جنيه      

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 1,000,000 جنيه    

- أوتوماتيك / LUXURY 2024 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 1,020,000 جنيه       

- أوتوماتيك / LUXURY 7 SEATS 2024 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 1,040,000 جنيه       

- أوتوماتيك A/T / LUXURY 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 1,060,000 جنيه 

 

6- شيرى تيجو 8 برو

شيرى تيجو 8 برو

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 1,130,000 جنيه    

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 1,135,000 جنيه    

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعة محرك 1600 CC تربو  بسعر 1,205,000 جنيه      

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2022 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 1,270,000 جنيه    

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