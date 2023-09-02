دوس أدرينالين .. أقوى مشاهد الأكشن والإثارة في بطولة مصر الدولية للسيارات|شاهد

شهدت مدينة العلمين فعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديد تحت شعار العالم علمين، والتى أقيمت خلال الفترة ما بين 18 و20 أغسطس الماضى، والتى ضمّت 7 سباقات مختلفة.

فعليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

وخلال الثلاثة أيام الخاصة بفعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات، ضمت فى يومها الاول تحدي سيارات الدفع الرباعي وسباق الرالي التمهيدي تزامنا مع سباق الجت سكي (مركبة التزلج المائي) ، وعقب ذلك شهدت حلبة وان إليفين انتهاء أول أيام بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بسباق تحدي السرعة وسط حضور جماهيري كبير .

وفى اليوم الثانى شهدت مدينة العلمين سباق الرالي بالصحراء المفتوحة، والتي شارك بها العديد من سيارات الدفع الرباعي وسط حضور العديد من الفرق الخاصة بالراليات، وشهدت منطقة أبراج العالمين سباق السرعة، والذي حضره عدد كبير من زوار المدينة وسط الإعجاب الشديد من الحضور، ثم التصفيات لفئة الدريفتات بحلبة وان إليفين، وسط حضور كبير من محبي رياضة السيارات في مصر بالمدرجات .

فعليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

وفى اليوم الختامى من فعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات، كان موعدنا مع الإثارة والمتعة على أرض منطقة الارينا أسفل أبراج العلمين ، حيث شهدت الفعليات نهائى سباقى الدريفتات وtwin drift .

فعليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

يذكر أن بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات، من تنظيم شركة پيس أرإيچيبت وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومهرجان العلمين .

فعليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

لمشاهدات أقوى مشاهد الأكشن والإثارة بطولة مصر الدولية للسيارات، فى التقرير التالى :