تنافس تويوتا كامري.. شانجان تطرح سيارة فخمة بسعر مميز

اعلنت شركة شانجان الصينية ، الكشف عن سياراتها السيدان المنتظرة الجديدة Lamore ، من خلال طرحها داخل الاسواق الروسية لاول مرة .
واوضحت علامة شانجان عملاق صناعة السيارات الصينية ، ان سياراتها Lamore ، تتميز بتصميمها العصري والأنيق وهيكلها الأنسيابي .
واكد عدد من خبراء السيارات ان السيارة شانجان Lamore السيدان الجديدة ، ستكون منافس قوى للسيارة تويوتا كامرى بالعديد من الاسواق ، حيث بلغ سعرها ما يعادل 892 ألف جنيه.
وتاتى السيارة شانجان Lamore السيدان الجديدة ، بمحرك بنزين توربيني بسعة 1.5 ليتر بقوة 166 حصانا، وسيعمل هذا المحرك مع ناقل حركة أتوماتيكي 7 سرعات.
وظهرت السيارة شانجان Lamoreالسيدان الجديدة ، بمصابيح خطية عريضة انسيابية الامامية والخلفية ، و قبضات الأبواب مخفية فى هيكل السيارة .
وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة شانجان Lamoreالسيدان الجديدة، بطوله 4.77 مم، عرض 184 سم، ارتفاع 144 سم، و محور العجلات 276 سم، و عجلات بمقاس 17 و18 إنشا، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 520 ليتر .
اما عن المقصورة الداخلية للسيارة شانجان Lamoreالسيدان الجديدة، فتاتى بشاشة لمسية فى منتصفها بمقاس 13.2 بوصة، ووضعت الشاشة على محور دوار يجعلها تعمل بالوضع الأفقي أو العمودي ، و زودت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 أشخاص، وحصل ركاب المقاعد الأمامية والخلفية فيها على توزيع ممتاز للهواء عبر أنظمة التكييف.
وتضم السيارة شانجان Lamoreالسيدان الجديدة ، عدد من وسائل الامان من بينها 6 وسادات أمان هوائية، ونظام ESP، وسقف بانورامي، ونظام التحكم التكيفي بالمسار، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.