تنافس تويوتا كامري.. شانجان تطرح سيارة فخمة بسعر مميز

اعلنت شركة شانجان الصينية ، الكشف عن سياراتها السيدان المنتظرة الجديدة Lamore ، من خلال طرحها داخل الاسواق الروسية لاول مرة .

السيارة شانجان Lamore السيدان الجديدة

واوضحت علامة شانجان عملاق صناعة السيارات الصينية ، ان سياراتها Lamore ، تتميز بتصميمها العصري والأنيق وهيكلها الأنسيابي .

واكد عدد من خبراء السيارات ان السيارة شانجان Lamore السيدان الجديدة ، ستكون منافس قوى للسيارة تويوتا كامرى بالعديد من الاسواق ، حيث بلغ سعرها ما يعادل 892 ألف جنيه.

السيارة شانجان Lamore السيدان الجديدة

وتاتى السيارة شانجان Lamore السيدان الجديدة ، بمحرك بنزين توربيني بسعة 1.5 ليتر بقوة 166 حصانا، وسيعمل هذا المحرك مع ناقل حركة أتوماتيكي 7 سرعات.

السيارة شانجان Lamore السيدان الجديدة

وظهرت السيارة شانجان Lamoreالسيدان الجديدة ، بمصابيح خطية عريضة انسيابية الامامية والخلفية ، و قبضات الأبواب مخفية فى هيكل السيارة .

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة شانجان Lamoreالسيدان الجديدة، بطوله 4.77 مم، عرض 184 سم، ارتفاع 144 سم، و محور العجلات 276 سم، و عجلات بمقاس 17 و18 إنشا، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 520 ليتر .

السيارة شانجان Lamore السيدان الجديدة

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة شانجان Lamoreالسيدان الجديدة، فتاتى بشاشة لمسية فى منتصفها بمقاس 13.2 بوصة، ووضعت الشاشة على محور دوار يجعلها تعمل بالوضع الأفقي أو العمودي ، و زودت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 أشخاص، وحصل ركاب المقاعد الأمامية والخلفية فيها على توزيع ممتاز للهواء عبر أنظمة التكييف.

وتضم السيارة شانجان Lamoreالسيدان الجديدة ، عدد من وسائل الامان من بينها 6 وسادات أمان هوائية، ونظام ESP، وسقف بانورامي، ونظام التحكم التكيفي بالمسار، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.