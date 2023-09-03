قبل رحيلة عن اتحاد جدة .. قصة سحب رخصة طارق حامد بسبب فامية السيارة

يعتبر اللاعب الدولي المصري طارق حامد، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي ، احد اهم المحترفين المصرين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية ، بعد انتقاله لصفوف اتحاد جدة في الصيف الماضي لمدة عامين، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادى الزمالك المصرى .

وخلال الساعات الماضية أكدت تقارير صحفية أن اللاعب طارق حامد، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، حسم وجهته المقبلة، بعد خروجه من حسابات نونو سانتو، مدرب العميد ، بالرغم من مساهمة اللاعب المصرى في تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي العام الماضي بعد غياب دام 14 عاما.

وتصدر اللاعب الدولي المصري طارق حامد محركات البحث خلال الساعات الماضية بسبب ، اثارة الجدل حول الوجه القادمة للاعب المصرى ، فى مسيرة احترافه .

ومثله مثل جميع الالعبين يعشق طارق حامد فى ضم السيارات الرياضية ، الى صفوف اسطول سياراته ، وبالاخص بعد انتقاله الى الدورى السعودى الذى يقتنى معظم اللاعبيين به سيارات رياضية فاخرة تتماشى مع الطبيعة الخاصة الصحراوية بالمملكة .

ولكن هناك قصة شهيرة اللاعب الدولي المصري طارق حامد ، بعد ان تم سحب رخصة القيادة الخاصة به فى مصر ، بسبب وجاج سيارته الموضوع عليه “ الفامية ”.

ووقت هذه الواقعة انتشرت على صفحات السوشيال ميديا مقطع فيديو للاعب طارق حامد، وكان يلعب وقتها لنادي الزمالك، أثناء تبادله حديثًا مع أحد ضباط المرور، الذي أوقفه بسبب زجاج سيارته، حيث يؤكد اللاعب لضابط المرور أن الجميع يراه أثناء استقلاله سيارته الخاصة، والضابط يشدد على أن زجاج سيارته مخالف بسبب الفاميه.

وتضمن مقطع الفيديو قيام ضابط المرور بسحب رخصة اللاعب بسبب المخالفة، وعلق طارق حامد على الموقف بالفيديو، قائلا: “الفاميه خفيف عشان الشمس، والناس شيفاني ومش تقيل ومش حاجب الرؤية، ومفهوش مشكلة”.