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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بلاغ غريب.. ثور ضخم يقود سيارة على الطريق السريع والشرطة الأمريكية تتدخل

https://www.youtube.com/watch?v=Gn7SsxK_4Hc
https://www.youtube.com/watch?v=Gn7SsxK_4Hc

دائما ما تتلقى شرطة النجدة او قوات الطريق السريع بلاغات من نوع زيادة السرعة او تعطيل حركة المرور او وقوع حادث ، ولكن عندما تتلقى بلاغ بان ثور ضخم الحجم هو من يقود سيارة ، فهذا هو بلاغ غريب .

ثور ضخم الحجم هو من يقود سيارة

الحكاية بدأت عندما تلقت شرطة ولاية نبراسكا ، والتى تقع في منطقة السهول العظمى والغرب الأوسط من الولايات المتحدة الامريكية ، بلاغ يفيد بان ثور عظيم الحجم يجلس فى مقدمة السيارة وكانه هو من يقودها على احدى الطرق السريعة داخل الولاية ، الامر الذى جعلهم على الفور يتحركون .

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وعندما تحرت شرطة ولاية نبراسكا من البلاغ ، شاهدت ثور مهيب كامل النمو يستحوذ على نصف سيارة فورد كراون فيكتوريا المعدلة.

ثور ضخم الحجم هو من يقود سيارة

وبحسب موقع  thedrive العالمى ، فانه حوالي الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء توقفت حركة المرور حيث اعترضت شرطة نورفولك سيارة فورد على طريق الولايات المتحدة رقم 275 المتجه شرقًا في نبراسكا. وعثروا على سيارة كراون فيكتوريا يعود تاريخها إلى الفترة من 1992 إلى 1997، وقد تم قطع جزء كبير من جانبها الأيمن ليناسب ثور أنكولا-واتوسي الناضج، وهو سلالة نادرة من الماشية الأفريقية المعروفة بقرونها الكبيرة .

ثور ضخم الحجم هو من يقود سيارة

ويقول صاحب السيارة فورد كراون فيكتوريا ، ان كتب له الضابط بعض التحذيرات، وكانت هناك بعض المشكلات الجديرة بالذكر في هذا الموقف، واختار الضابط أن يكتب له تحذيرًا ويطلب منه إعادة الحيوان إلى المنزل ومغادرة المدينة".

ثور ضخم الحجم هو من يقود سيارة

واختتم صاحب السيارة ، بانه عليه تغير خط سيره المرة القادمة وتغير ايضا السيارة وشراء اخرى تلائم احتيجاته فى حمل مثل هذا الثور كبير الحجم .

فورد كراون شرطة ولاية نبراسكا حيوان يقود سيارة ثور يقود سيارة قيادة سيارة عجائب وطرائف

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