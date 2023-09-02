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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف أخر أسعار نيسان صنى بعد الزيادات الأخيرة

نيسان صنى موديل 2024
نيسان صنى موديل 2024

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية نيسان ، عن زيادة سعرية جديدة لعدد من طرازاته داخل السوق المحلى المصرى بداية من شهر سبتمبر الحالى، وجاء من بينها السيارة نيسان صنى .

نيسان صنى موديل 2024

وجاءت الزيادة السعرية للسيارة نيسان صنى موديل 2024 ، بمبلغ 25 الف جنيه للفئات الاربعة المطروحة بهم داخل الاسواق .

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ومن المعروف ان السيارة نيسان صنى موديل 2024 ، تستمد قوتها من خلال محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك ذو 4 سرعات .

نيسان صنى موديل 2024

وتتسارع السيارة نيسان صنى موديل 2024 من الثبات الي 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول الي معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

نيسان صنى موديل 2024

وتقدم السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها مصابيح ضباب أمامية هالوجين ، مصابيح خلفية LED ، مرايات جانبية كهربائية ، مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية ، زجاج كهربائى- قفل مركزى ، إمكانية طى المقاعد الخلفية ، مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى ، عجلة القيادة متعددة الوظائف ، مكبرات صوتية ، جنوط 15 بوصة .

 

وتقدم فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية ، كاميرا خلفية ، زجاج خلفى معتم ، إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة، بلوتوث ، شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس .

نيسان صنى موديل 2024

وتزيد الفئة الأعلى «A/T SUPER SALOON» ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى؛ من أبرزها حساسات ركن خلفية ، مرايا ضم كهربائيًّا، خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب، مكيف هواء أتوماتيك ، عدادات متطورة .

 

ودعمت طرازات نيسان صنى موديل 2024 ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها 2 وسائد هوائية ، فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع الكترونى للفرامل EBD ، نظام إيموبليزر ضد السرقة ، عجلة القيادة كهربائية .

نيسان صنى موديل 2024

اما عن اسعار نيسان صنى موديل 2024 : 

- الفئة  M/T بسعر 510.4 الف جنيه بدلا من 485.4 الف جنيه .  

- الفئة  A/T بسعر 541.5 الف جنيه بدلا من 516.5 الف جنيه .  

- الفئة  A/T EX بسعر 562 الف جنيه بدلا من 537 الف جنيه .   

- الفئة  A/T SUPER SALOONبسعر 576 الف جنيه بدلا من 551 الف جنيه . 

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