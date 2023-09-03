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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 85 ألف جنيه.. أرخص سيارة إسبيرانزا في مصر بتشتغل أوبر وكريم

السيارة اسبرانزا A11
السيارة اسبرانزا A11 موديل 2007

يسعى العديد من الشباب ، للانضمام الى شركات تاجير السيارات الخاصة مثل اوبر وكريم وغيرها ، كنوع من انواع العمل الحر و الحصول على الرزق ، لكن يكون هناك عائق وحيد وهو الحصول على سيارة مناسبة وبسعر منخفض للخوض فى هذه التجربة .

السيارة اسبرانزا A11 موديل 2007

ومع ارتفاع أسعار السيارات المبالغ فيه خلال هذه الفترة ، اصبح الحصول على سيارة هو حلم ، لذلك يبحث الكثير من الشباب الذين يريدون العمل فى مثل هذه الشركات على ارخص السيارات السيدان التى تصل للعمل داخل تلك الشركات .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على  ارخص سيارة اسبرانزا فى مصر تصلح للعمل فى أوبر وكريم و بسعر 85 ألف جنيه ، و هى اسبرانزا A11 موديل 2007  .

السيارة اسبرانزا A11 موديل 2007

وتعتبر اسبرانزا A11 موديل 2007 ، من فئة السيدان متوسطة الحجم وهي منتشرة في السوق المصري وفي سوق المستعمل وتحمل تصميم بلمسات بسيطة .

 

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة اسبرانزا A11 موديل 2007 ، بطول السيارة 4.515 متر وعرضها 1.688 متر وارتفاعها 1.449 متر. 

السيارة اسبرانزا A11 موديل 2007

وقدمت هذه السيارة اسبرانزا A11 موديل 2007 بمحرك 1600 سي سي كامة واحدة بقوة 94 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة ، مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات .

السيارة اسبرانزا A11 موديل 2007

وتوفرت بإصدار بيزك، وآخر ستاندرد، وثالث “لونج” أطول في الحجم، وتشمل تجهيزات السيارة فرامل ABS، و2 إيرباج، وغيرها من التجهيزات .

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