تعرف على أرخص سيارة لعلامة بيجو فى مصر

لم يعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو في مصر زيادات أسعار طراز 301 موديل 2023 ، منذ اخر زيادة لها خلال بداية شهر أبريل الماضة ، لتحتل السيارة لقب أرخص سيارة لعلامة بيجو فى مصر .
أوضح وكيل بيجو ، أن السيارة 301 موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، و تقدم بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية ألأداء من 6 سرعات بتقنية الجر الأمامي للعجلات.
وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 301 موديل 2023، بطول الكلي 4442 مم، العرض الكلي 1748 مم، و الارتفاع الكلي 1466 مم، و قاعدة عجلات 2652 مم، و الارتفاع عن الأرض 165 مم، و سعة التخزين 506 لتر.
وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2023 مرايا جانبية كهربائية، وقفل مركزي، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومكابح ABS و EBD، ووسائد هوائية أمامية، إلى جانب تجهيزات اضافية تتضمن، حساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة تعمل باللمس، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، واضاءة LED نهارية.
أما عن أسعار السيارة بيجو 301 كالتالي :
- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 669,990 جنيه
- أوتوماتيك / ALLURE 2023 بسعر 699,990 جنيه