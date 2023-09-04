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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أرخص سيارة لعلامة بيجو فى مصر

بيجو 301 موديل 2023
بيجو 301 موديل 2023

لم يعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو في مصر زيادات أسعار طراز 301 موديل 2023 ، منذ اخر زيادة لها خلال بداية شهر أبريل الماضة ، لتحتل السيارة لقب أرخص سيارة لعلامة بيجو فى مصر .

بيجو 301 موديل 2023

أوضح وكيل بيجو ، أن السيارة 301 موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، و تقدم بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية ألأداء من 6 سرعات بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

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وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 301 موديل 2023، بطول الكلي 4442 مم، العرض الكلي 1748 مم، و الارتفاع الكلي 1466 مم، و قاعدة عجلات 2652 مم، و الارتفاع عن الأرض 165 مم، و سعة التخزين 506 لتر.

بيجو 301 موديل 2023

وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2023 مرايا جانبية كهربائية، وقفل مركزي، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومكابح ABS و EBD، ووسائد هوائية أمامية، إلى جانب تجهيزات اضافية تتضمن، حساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة تعمل باللمس، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، واضاءة LED نهارية.

بيجو 301 موديل 2023

أما عن أسعار السيارة بيجو 301 كالتالي :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 669,990 جنيه         

- أوتوماتيك / ALLURE 2023 بسعر 699,990 جنيه

بيجو 301 موديل 2023
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