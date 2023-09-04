أحدث سعر لـ كيا سيراتو «زيرو» في مصر

تعتبر شركة كيا من أكبر الشركات الخاصة بالسيارات داخل السوق المحلي المصري في إصدارها السيارات من فئة الـ SUV الرياضية، أو من فئة السيدان الرياضية .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

وتضم تشكيلة سيارات كيا فى مصر السيارة جراند سيراتو موديل 2022، والتى تعتبر واحدة من أبرز إصدارات الشركة الكورية ، داخل السوق المحلى المصري .

تأتى السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 ، عبر 4 فئات من التجهيزات ، ضمن فئة السيارات السيدان الرياضية ، وتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 130 حصانا ، ويبلغ عزم دوران نحو 155 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامية عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات.

كيا جراند سيراتو موديل 2022

وتستغرق السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022، مدة زمنية تقدر بـ 11.6 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات ، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

كيا جراند سيراتو موديل 2022

تحتوي السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 على تجهيزات ابرزها، قفل مركزي للأبواب "سنتر لوك"، زجاج كهربائي للأربعة نوافذ، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى شاشة توسط قمرة القيادة، ومقود حركة "مالتي فانكشن"، مع فتحة سقف كهربائية، وحساسات ركن، وكاميرا للتحكم، ومرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية.

كيا جراند سيراتو موديل 2022

اما عن أسعار كيا جراند سيراتو :

- أوتوماتيك / LX FO 2022 بسعر 539,900 جنيه

- أوتوماتيك / EX CAM 2022 بسعر 589,900 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 619,900 جنيه

- أوتوماتيك / TOPLINE 2022 بسعر 669,900 جنيه