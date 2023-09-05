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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

متدفعش كتير .. خطوات سهلة لتنظيف كشافات سيارتك فى المنزل

المصابيح الامامية
المصابيح الامامية

يتعرض العشرات من مالكى السيارات ، إلى ضعف في إضاءة المصابيح الأمامية ، بسبب تعرضها الى أشعة الشمس المباشرة على فترات طويلة ، وهذا يسبب مشكلة كبيرة فى الروية عند القيادة الليلية .

ولذلك يقوم البعض بدفع الكثير من المال للمراكز المتخصصة ، حتى تعيد لمالك السيارة اللون الشفاف الناصع لـ مصابيح الاضائة الامامية لسياراته ، ويجهل البعض انهم باماكنهم القيام بذلك الخطوات فى المنزل وبادوات بسيطة دون الحاجه لدفع اي اموال .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على خطوات تنظيف كشافات "المصابيح الامامية" عربيتك فى المنزل : 

  

معجون الأسنان

1- ضع معجون الأسنان الخاص بالتبييض على الفرشاة على سطح المصابيح بالكامل .

2- فرك معجون الأسنان بالفرشاة حتى يتحول لون المعجون إلى الاصفرار .

3- قم بتنظيف المصباح بالمياه جيدا ، ويتم تكرار العملية إذا لم تأتى بنتيجة من المرة الأولى حتى يتحول لون المصابيح بالكامل إلى اللون الأبيض .

تنظيف معجون الأسنان

4- اذا شعورت برزار من المياه داخل المصابيح فعليك فكها وغسلها من الداخل بالمياه ثم تجفيفها جيدا وتلميعها .

5- فى بعض الاحيان يتم لصق طبقة رقيقة وشفافة مثل الفامية الحراري الغير حاجب للرؤية على المصابيح للحفاظ عليها من أشعة الشمس.

اضائة المصابيح تنظيف الكشافات المصابيح الأمامية مصابيح الاضائة

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