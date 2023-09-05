متدفعش كتير .. خطوات سهلة لتنظيف كشافات سيارتك فى المنزل

يتعرض العشرات من مالكى السيارات ، إلى ضعف في إضاءة المصابيح الأمامية ، بسبب تعرضها الى أشعة الشمس المباشرة على فترات طويلة ، وهذا يسبب مشكلة كبيرة فى الروية عند القيادة الليلية .

ولذلك يقوم البعض بدفع الكثير من المال للمراكز المتخصصة ، حتى تعيد لمالك السيارة اللون الشفاف الناصع لـ مصابيح الاضائة الامامية لسياراته ، ويجهل البعض انهم باماكنهم القيام بذلك الخطوات فى المنزل وبادوات بسيطة دون الحاجه لدفع اي اموال .

وخلال السطور التالية سنتعرف على خطوات تنظيف كشافات "المصابيح الامامية" عربيتك فى المنزل :

معجون الأسنان

1- ضع معجون الأسنان الخاص بالتبييض على الفرشاة على سطح المصابيح بالكامل .

2- فرك معجون الأسنان بالفرشاة حتى يتحول لون المعجون إلى الاصفرار .

3- قم بتنظيف المصباح بالمياه جيدا ، ويتم تكرار العملية إذا لم تأتى بنتيجة من المرة الأولى حتى يتحول لون المصابيح بالكامل إلى اللون الأبيض .

تنظيف معجون الأسنان

4- اذا شعورت برزار من المياه داخل المصابيح فعليك فكها وغسلها من الداخل بالمياه ثم تجفيفها جيدا وتلميعها .

5- فى بعض الاحيان يتم لصق طبقة رقيقة وشفافة مثل الفامية الحراري الغير حاجب للرؤية على المصابيح للحفاظ عليها من أشعة الشمس.