محمد صلاح مستمر في ليفربول.. الفرعون المصري يشتري 3 سيارات خارقة

اثار الفرعون المصرى محمد صلاح الجدل خلال الفترة الاخيرة ، بعد أنباء عن محاولات نادى اتحاد جدة السعودى ضم " مو صلاح " الى صفوفه فى الانتقالات الصيفية ، مثله مثل باقى نجوم العالم المنتقلين مؤخرا الى الدورى السعودى .

محمد صلاح

ومن المعروف أن نادى اتحاد جدة السعودى قدم عدد من العروض الخيالية للفرعون المصرى محمد صلاح ، إلا أن صلاح مازال متمسكا بنادى ليفربول الانجليزى ، وإدارة النادى ترفض الفكرة من أساسها .

وخلال الساعات الماضية ظهر مقطع فيديو جديد للاعب المصرى محمد صلاح وهو يستقل سيارات خارقة رياضية جديدة وسط احتفالات من الجمهور الانجليزى الذى يعشق الفرعون المصرى ، وكأنهم يحتفلون باستمراره للعب فى النادى الانجليزى .

محمد صلاح وجمهوره الج

الجديد فى الأمر أن الثلاث سيارات التى ظهر بهم محمد صلاح لم يظهر بهم من قبل وهم أجدد ثلاث سيارات ينضمون إلى أسطول سيارات النجم المصرى .

وخلال السطور التالية سنتعرف على تفاصيل وأسعار الثلاث سيارات الجديدة المنضمة إلى أسطول محمد صلاح واسعارهم التى وصلت الى قرابة 35 مليون جنيه مصرى مجتمعين .

1- ماكلارين 765LT Spider

ماكلارين 765LT Spider محمد صلاح

تنتمي لفئة موديلات الكابريو الرياضية، و يقتصر إنتاجها على 765 نسخة، تم تجهيزها بسقف قابل للطي، والذي يمكن خفضه كهربائيا حتى سرعة تصل إلى 50 كم/س.

ماكلارين 765LT Spider محمد صلاح

وتظهر السيارة بملامح غاية في الشراسة وبطول 4600 ملم، وعرض 2.166 ملم، وذلك باحتساب المرايا، كما تقف السيارة على قاعدة عجلات بطول 2670 ملم. ويبلغ ارتفاع السيارة 1193 ملم. وتتمتع السيارة بمقاعد رياضية ونظام صوتي فائق.

ماكلارين 765LT Spider

ويزأر بداخل السيارة محرك تربو مزدوج V8 سعة 4.0 لتر وبقوة 563 كيلووات/765 حصان، تتضافر جهوده مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، و عزم الدوران الأقصى 800 نيوتن متر، تتسارع السيارة ثنائية المقاعد من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 330 كلم/س.

وحددت ماكلارين سعر أيقونتها 765LT Spider الجديدة بنحو 362 ألف و200 يورو، اى ما يقارب 10 مليون و800 الف جنيه .

2- أستون مارتن DBS Superleggera موديل 2020

أستون مارتن DBS Superleggera موديل 2020

انتجت السيارة أستون مارتن DBS Superleggera موديل 2020، كنسخة للاحتفال بالذكرى الـ50 على طرح أفلام جيمس بوند.

و تتوفر بمحرك رياضي مميز من فئة V12 بسعة 5.2 لتر، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.2 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 211 ميلا، و يستهلك واحد جالون لكل 22 ميلا يقطعها على الطريق السريع

و مزود من الداخل بشاشة معلوماتية بقياس 8 بوصات، يدعمه نظام توصيل بالبلوتوث، ونظام معلوماتي من صنع ماركة مرسيدس باسم Mercedes-Benz's COMAND، مع نظام صوتي مكون من 9 مكبرات صوتية من ماركة Bang & Olufsen.

أستون مارتن DBS Superleggera موديل 2020

و أنظمة الأمن والحماية المضافة للطراز، ومن ضمنها أجهزة استشعار بالمنطقة الأمامية والخلفية من السيارة للمساعدة عند الركن، و نظام عرض لمحيط السيارة بكاميرات تعمل بزاوية 360 درجة، ونظام إلكتروني لثبات السيارة، ونظام ذكي لإطلاق أكياس الهواء.

اما عن سعر طراز أستون مارتن DBS Superleggera فئة الكوبيه بسعر 307 آلاف و820 دولارا ، اى ما يعادل 9 مليون و 500 الف جنيه .

3- روز رايس فانتوم 2023

روز رايس فانتوم 2023

حصلت السيارة روز رايس فانتوم موديل 2023على محرك V12 سعة 6.75 لتر يولد قوة 563 حصان و 900 نيوتن.م من عزم الدوران ويتصل بالمحرك ناقل تروس أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الخلفية لتعمل السيارة بنظام الدفع الخلفي للعجلات ولتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/س في 5.4 ثانية وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كم/س أما من حيث معدل استهلاك الوقود فتقطع السيارة مسافة 14.8 كيلومتر باللتر الواحد من الوقود .

روز رايس فانتوم 2023

و حصلت سيارة روز رايس فانتوم 2023 على شكل جديدة فوق الشبك الأمامي وفوق مصابيح LED النهارية، كما تم تحديث المصابيح الأمامية مع أضواء النجوم وأصبحت السيارة تتوفر بمجموعة جديدة من الجنوط ، فيما يحتفظ المظهر الجانبي بأبعاد سيارات رولز رويس الشهيرة والتي تتمثل بمقدمة قصيرة وخلفية طويلة ، وقاعدة عجلات طويلة وعمود سقف خلفي عريض ، ما يمنح خصوصية أكبر للركاب وحصلت السيارة على شبك أمامي مضيء .

روز رايس فانتوم 2023

تحتوي المقصورة على نظام المعلومات والترفيه BMW iDrive مع عرض كاميرا ثلاثي الأبعاد، وهنالك أيضاً ما يُعرف بالمعرض (جاليري)، وهو عبارة عن جزء مخصص للشاشات في المقعد الأمامي مع إمكانية اختيار مواد مختلفة تتكامل مع السيارة وجميع الخيارات متاحة أمام زبائن هذه القصور المتنقلة .

اما عن سعر سيارة روز رايز فانتوم موديل 2023، يبدأ من 500 ألف دولار أمريكي ، اى ما يقارب من 15 مليون و 450 الف جنيه .