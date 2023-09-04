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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمنافسة تيسلا.. جيلي تكشف عن زيكر الكهربائية الخارقة

زيكر 001 FR
زيكر 001 FR

أعلنت شركة زيكر الصينية التابعة لشركة جيلي ، الكشف عن السيارة الرياضية الجديدة طراز 001 FR ، وهى السيارة المنتظرة التى تنافس سيارات تيسلا و سيارات لوسيد اير .

زيكر 001 FR

أوضحت شركة زيكر الصينية التابعة لشركة جيلي ، فى بيان لها ان السيارة الرياضية زيكر 001 FR ، ستستمد قوتها من أربع محركات كهربائية بقوة إجمالية 1,265 حصان و 1,280 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0-100 كم/ ساعة في 2.07 ثانية وصولاً لسرعة قصوى 280 كم/ ساعة.

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كما تضم السيارة الرياضية زيكر 001 FR ، نظام جديد يتمكن من ضبط قوة كل عجلة في أجزاء من الثانية لتعزيز الأداء عند المنعطفات الحادة.

زيكر 001 FR

ويمكن شحن البطارية الخاصة بـ زيكر 001 FR من 10 إلى 80% في 15 دقيقة فقط ، من خلال نظام شحن فائق السريعة بقدرة 100 كيلووات في الساعة وبقوة 800 فولت .

زيكر 001 FR

وتضم السيارة زيكر 001 FR، قطع من ألياف الكاربون مع عجلات رياضية جديدة بقياس 22 إنش وجناح خلفي كبيرة على غطاء صندوق الأمتعة بالإضافة إلى جناح أخر على نهاية سقف السيارة لتعزيز الأداء الديناميكي للسيارة .

زيكر 001 FR

واكدت شركة زيكر الصينية ، انه سيتم تسليم السيارة الكهربائية زيكر 001 FR الجديدة في شهر أكتوبر القادم بالصين ، و سوف تقدم بسعر يقارب مليون يوان صيني أي ما يعادل 137 ألف دولار.

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