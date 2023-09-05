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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 75 ألف جنيه .. اركب 5 سيارات ألمانى وياباني

اركب 5 سيارات المانى
اركب 5 سيارات المانى ويابانى

يبحث الكثير من المقبلين على شراء السيارات خلال هذه الايام عن ارخص الاسعار ، التى اصبحت متفاوته بشكل كبير ، بعد ان أصبح شراء سيارة جديدة حلم من احلام المستهلك المصرى ، بعد ان ارتفعت اسعار السيارات بشكل مبالغ فيه خلال الفترات الاخيرة ، لذلك اتجهت انظار الجميع الى سوق المستعمل.

ومع الاقبال الشديد على سوق السيارات المستعملة ، ارتفعت أسعارها هى الأخرى بشكل غريب لتفوق أسعار بعض السيارات بداخل السوق أسعار السيارات " الزيرو" المماثلة فى الطراز .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار 5 سيارات داخل سوق المستعمل من بينها سيارات ألمانى واخرى يباني بسعر 75 الف جنيه .

1- نيسان مارش 

نيسان مارش 

وزودت السيارة نيسان مارش موديل 1990، بعدة محركات تشمل محرك 930 سي سي و1000 سي سي و1200 سي سي وارتبطت بناقل حركة مانيوال من 4 أو 5 سرعات أو أوتوماتيك من 3 سرعات.

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة نيسان مارش موديل 1990، بطول 3.785 متر وعرض 1.560 متر وارتفاع 1.395 متر وقاعدة العجلات 2.3 متر وبلغ وزن السيارة 635 كجم.

اما عن سعر السيارة نيسان مارش موديل 1990داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة ، فيتراوح بسعر 75 الف جنيه حسب الحالة الفنية للسيارات .

 

2- فيات سينا 

فيات سينا 

ومن المعروف ان السيارة فيات سيينا موديل 2000 ، تاتى بمحرك سعة 1500 سي سي، بقوة 85 حصان، 4 اسطوانات، متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، كما تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر/ ساعة فى 12.4 ثانية.

اما عن سعر السيارة فيات سيينا موديل 2000 داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة ، فيتراوح بسعر 75 الف جنيه حسب الحالة الفنية للسيارات .

 

3- سيات ابيزا         

      

سيات ابيزا         

طرحت السيارة سيات ابيزا موديل 1994 بمحرك 2.0 بقوة 115 حصان و عزم 166 نيوتن و 8 صباب ، وتم طرح ذلك المحرك فى موديلات من 94 الى 96 .

اما عن سعر السيارة سيات ابيزا موديل 1994 داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة ، فيتراوح بسعر 75 الف جنيه حسب الحالة الفنية للسيارات .

 

4- هيونداي اكسيل          

هيونداي اكسيل          

تأتي سيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 ، بمحرك من نسختين الأول سعة 1300 سي سي و الأخر 1500 سي سي، بينما تستمد قوتها بنظام الدفع الأمامي، مع نوعين من نواقل الحركة، الأول مانوال 5 سرعات و الآخر أوتوماتيكي من 4 سرعات.

اما عن سعر السيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة ، فيتراوح بسعر 75 الف جنيه حسب الحالة الفنية للسيارات .

 

5- بي ام دبليو 730       

        

بي ام دبليو 730       

تستمد السيارة بي ام دبليو 730 موديل 1980 ، قوتها من خيارين للمحركات اولهم محرك 2.5 لتر بقوة 110 حصان وعزم 185 نيوتن ، اما المحرك الاخر فجاء بسعة 3.4 لتر وبقوة 150 حصان وبعزم 343 نيوتن كلاهما سداسى الاسطوانات 

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة بي ام دبليو 730 موديل 1980 ، فتاتى بطول 4,860 ملم و عرض 1,800 ملم وارتفاع  1,430 ملم .

اما عن سعر السيارة بي ام دبليو 730 موديل 1980 داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة ، فيتراوح بسعر 75 الف جنيه حسب الحالة الفنية للسيارات .

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