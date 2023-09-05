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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة الشعب.. اعرف آخر سعر لـ بى واى دى F3 الجديدة

بي واي دي F3 موديل
بي واي دي F3 موديل 2024

تعتبر العلامة الصينية بى واى دى ، من اشهر الماركات داخل السوق المحلى المصرى ، وبالأخص بطرازها الشهير F3، والذى اصبح يلقب بسيارة الشعب لانشارها الكبير فى شوارع المحروسة .

بي واي دي F3 موديل 2024

واعتمد معظم الشباب المصرى الذى يريد الانضمام الى احد شركات تاجير السيارات الخاصة مثل اوبر وكريم على شراء السيارة بى واى دى F3 بمختلف موديلاتها وأيضا " زيرو " بسبب انتشارها واعتماديتها الكبيرة بالاضافة الى سعرها الذى يناسب الشريحة المتوسطة .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على مواصفات والسعر الاخير للسيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ، داخل السوق المحلى.

بي واي دي F3 موديل 2024

تستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

بي واي دي F3 موديل 2024

وتحتوي السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 على نظام صوتي وترفهي، ومكيف للهواء، بالإضافة إلى مدخل AUX، وزجاج كهربائي التحكم بالناحية الامامية والخلفية، إلى جانب عجلة قيادة قابلة للإمالة "باور"، ولوحة عدادات بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية.

 

وتضم السيارة بي واي دي F3موديل 2024 ، عدة تجهيزات ومنها فرامل ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية.

بي واي دي F3 موديل 2024

اما عن سعر السيارة بى واى دى F3 الاخير بالسوق المصرى : 

- مانيوال 2023 بسعر 420,000 جنيه   

- مانيوال 2024 بسعر 459,000 جنيه   

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2023 بسعر 480,000 جنيه 

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2024 بسعر 510,000 جنيه

بى واى دى بى واى دى f3 بي واي دي F3 موديل 2024 أسعار السيارات أسعار الدولار

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