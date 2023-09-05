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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

آخر أسعار سيارات رينو 2024 في مصر

اخر أسعار سيارات
اخر أسعار سيارات رينو 2024 في مصر

أعلن وكيل سيارات رينو فى مصر، عن زيادة سعرية الفترة الماضية لقائمة طرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة .

 

وأوضح وكيل رينو فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على عدد من الطرازات التى تشمل فئات السيدان والـSUV، والتى وصلت الى 6 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات ، بعد اضافت طراز جديد الى السوق المصرى .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات رينو في مصر .

 

1- رينو داستر

رينو داستر

وتستمد السيارة رينو داستر موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الحركة .

وتتسارع السيارة رينو داستر موديل 2023 من نقطة السكون 0 الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 172 كيلومتراً في الساعة.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى : 

- أوتوماتيك / H2 2022 بسعر 375,000 جنيه     

- أوتوماتيك / H1 2022 بسعر 444,000 جنيه     

- أوتوماتيك / H3 2022 بسعر 505,000 جنيه     

- أوتوماتيك / H1 2023 بسعر 880,000 جنيه     

- أوتوماتيك / H3 2023 بسعر 950,000 جنيه     

 

2- رينو لوجان

رينو لوجان

تحتوي سيارة رينو لوجان علي محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع وصلا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى : 

- أوتوماتيك / E1 2022 بسعر 415,000 جنيه      

- أوتوماتيك / E2 2022 بسعر 425,000 جنيه      

- أوتوماتيك / E3 2022 بسعر 435,000 جنيه      

- أوتوماتيك / E3 / BLACK EDTION 2022 بسعر 445,000 جنيه    

 

3- رينو سانديرو ( ستيب واى )

رينو سانديرو ( ستيب واى )

زودت سيارة رينو سانديرو ستيب واى  بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 12.3 ثانية، وتستهلك السيارة 7.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى : 

- أوتوماتيك / SW NAV 2022 بسعر 464,000 جنيه        

- أوتوماتيك / SW 2023 بسعر 635,000 جنيه    

- أوتوماتيك / SW SCREEN 2023 بسعر 645,000 جنيه    

 

4- رينو سانديرو

رينو سانديرو

تستمد سيارة رينو سانديرو قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتستهلك السيارة 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى : 

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2023 بسعر 615,000 جنيه

 

5- رينو ميجان

رينو ميجان

تحصل سيارة رينو ميجان علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى : 

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2022 بسعر 698,000 جنيه   

- أوتوماتيك / INTENSE TURBO 2022 بسعر 740,000 جنيه         

- أوتوماتيك / VISION 2023 بسعر 980,000 جنيه          

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2023 بسعر 1,050,000 جنيه   

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2023 بسعر 1,130,000 جنيه            

- أوتوماتيك / DYNAMIC TURBO 2023 بسعر 1,150,000 جنيه    

- أوتوماتيك / SIGNATURE / TURBO / W/O / S/R 2023 بسعر 1,210,000 جنيه    

- أوتوماتيك / SIGNATURE / TURBO / W/O / W/P 2023 بسعر 1,230,000 جنيه   

- أوتوماتيك / SIGNATURE TURBO 2023 بسعر 1,260,000 جنيه 

- أوتوماتيك / SIGNATURE + TURBO 2023 بسعر 1,299,000 جنيه          

 

6- رينو اوسترال

رينو اوسترال

تستمد السيارة رينو أوسترال موديل 2023 قوتها من محرك تيربو سعة 1300 سي سي، يستطيع أنيضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات "دفع أمامي".

ويمكن للسيارة رينو أوسترال موديل 2023 التسارع والانطلاق من الوضع الثابت 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، بالاضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يقدر بـ 6.2 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى : 

- أوتوماتيك / EVOLUTION 2023 بسعر 1,390,000 جنيه            

- أوتوماتيك / TECHNO 2023 بسعر 1,490,000 جنيه      

- أوتوماتيك / ICONIC 2023 بسعر 1,590,000 جنيه       

- أوتوماتيك / ESPRIT ALPINE 2023 بسعر 1,660,000 جنيه        

- أوتوماتيك / ESPRIT ALPINE / B/E 2023 بسعر 1,690,000 جنيه            

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