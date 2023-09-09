من الزمن الجميل.. أسعار السيارات سنة 2001

يبحث الكثير من الراغبين فى شراء سيارة عن الاسعار، التى اصبحت تزيد يوميا على الطرازات المختلفة المتواجدة بالسوق المصرى للسيارات .

اسعار السيارات زمان

ولكن بسبب الارتفاع المبالغ فى بـ اسعار السيارات حاليا ، اصبح هناك حالة من عدم الرضاء بين الراغبين فى شراء سيارة وبالاخص " الزيرو " ، ومن المعروف بالطبع عن الشعب المصرى انه محب للفكاهة ، فخلال الايام الماضية انتشر على صفحات السوشيال ميديا المختلفة صورة لعروض بيع سيارات منذ عام 2001 ، اى منذ 22 عام .

وانتشرت صورة لعروض بيع على الصفحات الخاصة بالسيارات بشكل كبير ، بسبب الاسعار المنخفضة للغاية للطرازات التى اصبحت تبدا من مليون جنيه الان ، مما جعل البعض يضع عنوان لهذه الصورة بانها بردية لاسعار السيارات من الزمن الجميل .

وجاء فى صورة عرض الاسعار للسيارات عام 2001 ان السيارة تويوتا كورولا بسعر 89 الف جنيه ، بينما السيارة هوندا سيفيك بسعر 119 الف جنيه ، وجاءت بيجو 206 بسعر 80 الف جنيه ، والسيارة رينو ميجان بسعر 111 الف جنيه ، ونيسان صنى بسعر 92 الف جنيه .

اسعار السيارات زمان

بالاضافة الى تواجدة سيارات ماركة شركه زاز الروسية ، والتى اشترتها شركه دايو في اوائل الالفيه الثانية ، وتم وقف انتاجها وانتاج طرازات اخرى باسم شركة دايو .

اسعار السيارات زمان

وعلى الفور انهالت مئات التعليقات بل الالاف على الصور من متابعين هذه الصفحات متمنين عودة تلك الاسعار الى السوق المصرى ، بالاضافة الى حكى بعضهم بان ابائهم حصلو على هذه السيارات بذلك السعر ، والبعض الاخر تمنى انتهاء الازمات العالمية لعودة الاسواق لما كانت عليه من اسعار تناسب الجميع .

اسعار السيارات زمان

وذكر الاعلان المتواجدة بصورة اسعار السيارات فى الاسفل ان هذه الاسعار هى للبيع بالتقسيط ، قائلا " ادفع ما اعلاه وقسط الباقى على سنتين بدون فوائد ، او ادفع 50% وقسط بفائدة 4% سنويا ، ادفع 20% وقسط على 60 شهر باقل فائدة .