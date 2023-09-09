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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من الزمن الجميل.. أسعار السيارات سنة 2001

بردية لاسعار السيارات
بردية لاسعار السيارات

يبحث الكثير من الراغبين فى شراء سيارة عن الاسعار، التى اصبحت تزيد يوميا على الطرازات المختلفة المتواجدة بالسوق المصرى للسيارات .

اسعار السيارات زمان 

ولكن بسبب الارتفاع المبالغ فى بـ اسعار السيارات حاليا ، اصبح هناك حالة من عدم الرضاء بين الراغبين فى شراء سيارة وبالاخص " الزيرو " ، ومن المعروف بالطبع عن الشعب المصرى انه محب للفكاهة ، فخلال الايام الماضية انتشر على صفحات السوشيال ميديا المختلفة صورة لعروض بيع سيارات منذ عام 2001 ، اى منذ 22 عام .

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وانتشرت صورة لعروض بيع على الصفحات الخاصة بالسيارات بشكل كبير ، بسبب الاسعار المنخفضة للغاية للطرازات التى اصبحت تبدا من مليون جنيه الان ، مما جعل البعض يضع عنوان لهذه الصورة بانها بردية لاسعار السيارات من الزمن الجميل .

بردية لاسعار السيارات

وجاء فى صورة عرض الاسعار للسيارات عام 2001 ان السيارة  تويوتا كورولا بسعر 89 الف جنيه ، بينما السيارة هوندا سيفيك بسعر 119 الف جنيه ، وجاءت بيجو 206 بسعر 80 الف جنيه ، والسيارة رينو ميجان بسعر 111 الف جنيه ، ونيسان صنى بسعر 92 الف جنيه .

اسعار السيارات زمان 

بالاضافة الى تواجدة سيارات ماركة شركه زاز الروسية ، والتى اشترتها شركه دايو في اوائل الالفيه الثانية ، وتم وقف انتاجها وانتاج طرازات اخرى باسم شركة دايو .

اسعار السيارات زمان 

وعلى الفور انهالت مئات التعليقات بل الالاف على الصور من متابعين هذه الصفحات متمنين عودة تلك الاسعار الى السوق المصرى ، بالاضافة الى حكى بعضهم بان ابائهم حصلو على هذه السيارات بذلك السعر ، والبعض الاخر تمنى انتهاء الازمات العالمية لعودة الاسواق لما كانت عليه من اسعار تناسب الجميع .

اسعار السيارات زمان 

وذكر الاعلان المتواجدة بصورة اسعار السيارات فى الاسفل ان هذه الاسعار هى للبيع بالتقسيط ، قائلا " ادفع ما اعلاه وقسط الباقى على سنتين بدون فوائد ، او ادفع 50% وقسط بفائدة 4% سنويا ، ادفع 20% وقسط على 60 شهر باقل فائدة .

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