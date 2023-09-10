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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات مستعملة أوتوماتيك سعرها أقل من 150 ألف جنيه

سيارات مستعملة أوتوماتيك
سيارات مستعملة أوتوماتيك أقل من 150 ألف

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك أقل من 150 ألف ، داخل السوق المحلى المصري .

 

1- اسبيرانزا A516

اسبيرانزا A516

تعتمد السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 على محرك سعة 1600 سي سي، وزودت السيارة بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم.

وتأتى السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 داخل السوق المحلى المصرى بسعر 140 الف جنيه .

 

2- ميتسوبيشي جالانت 

ميتسوبيشي جالانت

تستمد السيارة ميتسوبيشي جالانت موديل 1998 ، قوتها من محرك بسعة 1300 سي سي 4 سلندر ، كما تضم ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات .

وتاتى السيارة ميتسوبيشي جالانت موديل 1998 داخل السوق المحلى المصرى بسعر 140 الف جنيه .

 

3- دايو نوبيرا 

دايو نوبيرا

تعتمد السيارة دايو نوبيرا موديل 2002 على محرك رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 104 أحصنة، سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، وسعة خزان وقود تصل الى 60 لترًا.

وتاتى السيارة دايو نوبيرا موديل 2002 داخل السوق المحلى المصرى بسعر 145 الف جنيه .

 

4- بيجو 406 سيدان 

بيجو 406 سيدان

تستمد السيارة الفرنسية الشهيرة بيجو 406 موديل 1999 قوتها من محرك 1800 سي سي او 2000 سي سي حسب الطراز، مع ناقل حركة أوتوماتيك، أو ناقل حركة يدوي " مانيوال " يتألف بـ 5 سرعات.

وتاتى السيارة بيجو 406 موديل 1999 داخل السوق المحلى المصرى بسعر 150 الف جنيه .

 

5- تويوتا كورولا 

تويوتا كورولا 

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 88 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن / متر.

وتاتى السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 داخل السوق المحلى المصرى بسعر 150 الف جنيه .

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