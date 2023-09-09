لوجان وسياز.. 5 عربيات للطبقة المتوسطة بداية من 285 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 عربيات للطبقة المتوسطة بداية من 285 الف جنيه ، داخل السوق المحلى المصري .

1- لادا جرانتا

لادا جرانتا

تعتمد السيارة لادا جرانتا موديل 2023 على محرك بقوة 98 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات بنظام جر أمامي.

وبفضل هذه المواصفات تتسارع السيارة انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 13 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 175 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقارب 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال / صالون 2023 بسعر 285,000 جنيه

- اوتوماتيك / E1 2023 بسعر 305,000 جنيه

2- رينو لوجان

رينو لوجان

تحتوي سيارة رينو لوجان موديل 2022 ، علي محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات .

تستهلك السيارة رينو لوجان موديل 2022 ، 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع وصلا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- اوتوماتيك / E1 2022 بسعر 415,000 جنيه

- اوتوماتيك / E2 2022 بسعر 425,000 جنيه

- اوتوماتيك / E3 2022 بسعر 435,000 جنيه

- اوتوماتيك / E3 / BLACK EDTION 2022 بسعر 445,000 جنيه

3- بى واى دى F3

بى واى دى F3

تستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال 2023 بسعر 420,000 جنيه

- مانيوال 2024 بسعر 459,000 جنيه

- اوتوماتيك / FULL OPTION 2023 بسعر 480,000 جنيه

- اوتوماتيك / FULL OPTION 2024 بسعر 510,000 جنيه

4- شيرى اريزو 5

شيرى اريزو 5

وتستمد السيارة شيري أريزو 5 موديل 2024، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان” وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة شيري أريزو 5 موديل 2024، من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعر 460,000 جنيه

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2024 بسعر 485,000 جنيه

- اوتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER / CVT 2023 بسعر 505,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعر 530,000 جنيه

- اوتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER 2024 بسعر 530,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين 2024 بسعر 555,000 جنيه

5- سوزوكى سياز

سوزوكى سياز

تستمد السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 104 حصانا، وعزم اقصى للدوران يصل الى 138 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

ومن خلال القدرات الفنية للسيارة سوزوكي سياز موديل 2022 فيمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تصل الى 12 ثانية، وتصل نسبة استهلاك السيارة للوقود الى 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- اوتوماتيك / GL 2022 بسعر 634,900 جنيه

- اوتوماتيك / GLX 2022 بسعر 684,900 جنيه